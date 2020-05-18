İtalya'da koronavirüs salgınını yayan maç! Günün konusu oldu...

İtalya’nın Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, Alzano Lombardo Hastanesi’nde ilk koronavirüs vakasının zatürre sanılarak salınması sonrası, oynanan Atalanta-Valencia maçının da virüsün yayılması noktasında kıvılcım etkisine neden olduğunu söyledi.
O AKŞAM, MUHTEMELEN...
Gori, "Bergamo’daki Alzano Lombardo Hastanesi’nde ilk vaka zatürre sanılarak korona virüs testine tabii tutulmadı. 19 Şubat’ta Milano San Siro Stadyumu’nda oynanan Atalanta-Valencia maçına 40 binden fazla Bergamolu taraftar gitti. En az bir o kadar insan da evlerinde, barlarda gruplar halinde maçı izledi. O akşam muhtemelen salgının yayılmasında hızlandırıcı etki yaptı" dedi.
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