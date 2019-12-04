İtalya ve Yunanistan basınından Galatasaray iddiası

Süper Lig’de geride kalan 13 haftada istediği puanları toplayamayan Galatasaray’da devre arası transferi için çalışmalar başlarken, hem İtalya hem de Yunanistan’dan 2 oyuncu iddiası geldi. Çizme basını, Ocak ayında Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın gündemine Milan’da forma giyen Ricardo Rodriguez’i aldığını yazdı. Corriere dello Sport’ta yer alan haberde yönetim, 27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli sol bek için Çizme kulübünün kapısını çalıp, 3 milyon euro teklif etti.

TSİMİKAS’TA ASLAN’A 6 RAKİP DAHA VAR

İtalyan gazetesi, Milan’ın bu sezon sadece 4 maçta görev yapan Rodriguez’in satışına sıcak bakacağını ancak bonservis için 5 milyon eurodan az bir rakamı kabul etmeyeceğini iddia etti. Yunan medyası da Cim-Bom’un bir başka sol bek adayının Olympiakos’ta forma giyen Konstantinos Tsimikas olduğunu ileri sürdü. 23 yaşındaki Yunanlı sol bekin Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu kaydedildi. Tsimikas’a Fiorentina, Nice, Rennes, Rangers ve Werder Bremen’in de talip olduğu ifade ediliyor. (StarSpor)