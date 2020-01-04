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  3. İtalya ve Almanya'dan transfer teklifleri alan Majid Hosseini'ye Trabzonspor'dan izin çıkmadı

İtalya ve Almanya'dan transfer teklifleri alan Majid Hosseini'ye Trabzonspor'dan izin çıkmadı

İtalya ve Almanya'dan transfer teklifleri alan Majid Hosseini'ye Trabzonspor'dan izin çıkmadı

Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini için İtalya ve Almanya'dan resmi teklifler var.

Ancak yönetim kurulunun bu teklifleri değerlendirmeyi planlamadığı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımda kalmak istemediği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İlk yarının son haftalarında çok fazla forma şansı bulamayan ve şanssız bir sakatlık yaşayan Hosseini'nin devre arası kampına dahil olacağı ve oynamak için de son derece istekli olduğu belirtildi.

(Sabah)


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