İtalya Spor Bakanı son noktayı koydu: 18 Mayıs'tan önce antrenman yok

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Araplar Garry Rodrigues'den vazgeçmiyor Araplar Garry Rodrigues'den vazgeçmiyor Al Ittihad kulübü Fenerbahçe'ye kiralık verdikleri Garry Rodrigues'ten vazgeçmediklerini açıklarken, 29 yaşındaki futbolcunun geri dönebileceği belirtildi.

Hernan Crespo: Galatasaray'ı unutamam Hernan Crespo: Galatasaray'ı unutamam Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maçı unutamadığını söyledi.

Rumen devi yeni stadyumunun açılış maçını Galatasaray'la yapmak istiyor Rumen devi yeni stadyumunun açılış maçını Galatasaray'la yapmak istiyor Rumen kulübü Steaua Bükreş yeni stadyumunun inşası devam ederken, taraftarlar açılış maçını Galatasaray ile oynamak istiyor. Kulüp tarafından bu öneriye sıcak bakıldı.

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalbindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Fener'in listesindeydi... Devreye girdiler! Fener'in listesindeydi... Devreye girdiler! Koronavirüs salgını nedeniyle yeni teknik direktör konusunda seçici davranan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca konusunda acele etmeye sarı-lacivertliler için yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da ayrılık resmiyete dökülüyor İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'da ayrılık resmiyete dökülüyor Koronavirüs nedeniye Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılılar, sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan transfer edilen Florin Andone'yle ilişkin son kararını verdi.