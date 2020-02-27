İtalya Serie C takımlarından Pianese'nin bir futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

İtalya'da Koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Virüs bu kez sahaya sıçradı. İtalya Serie C takımlarından Pianese'de oynayan bir futbolcunun koronavirüs kaptığı açıklandı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; oyuncuda grip belirtilerinin görüldüğü ve önlem olarak cumartesi günü ligde oynanan maçta sahaya sürülmediği belirtildi.

İsmi açıklanmayan oyuncunun aynı gün takımı ile öğle yemeğinde yer aldığı söylendi. Oyuncunun virüsü ailesini ziyaretten dönerken yaptığı tren yolculuğunda kapmış olabileceği belirtiliyor.

Oyuncunun evinde karantina altında kaldıktan sonra hastalığı atlattığı belirtiliyor. Buna rağmen Pianese takımı, İtalya Sağlık Enstitüsü'nden gelecek yönlendirmeye kadar tüm idmanlar iptal etti.

(Sporx)