İtalya Serie A'da nihai tarih belli oldu

FIGC'den yapılan açıklamada, başkan Gravina'nın bugün federasyon yönetim kurulu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil durumu nedeniyle durdurulan liglerin durumunu ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, İtalyan hükümeti ve UEFA'dan futbol liglerine ilişkin gelen son bilgi ve tavsiyelerin değerlendirildiği, bununla birlikte faaliyetin yeniden başlamasına ilişkin başkan Gravina'nın, yönetim kuruluyla mutabık kalarak, 2019-2020 sezonu sonunu 2 Ağustos olarak belirlemek için ilerleyen saatlerde karar alacağı ifade edildi.
Söz konusu kararın, hükümetin alacağı kararlara, FIFA ve UEFA'nın önerileriyle ve lig yöneticileri ile futbolcular sendikasının oyuncu sözleşmelerinin 30 Haziran'dan ileriye uzatılmasına yönelik çalışmalarıyla tam uyum içinde alınacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Gravina, "Futbol dünyası, 2020-2021 sezonu müsabakalarını korumaya yönelik, Kovid-19'un yol açtığı krize somut ve sürdürülebilir çözümler bulmak için durmaksızın ve sorumlu bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Beşiktaş Vodafone Park'ta saat 21.00'de önce İstiklal Marşı, sonrasında 23 Nisan Marşı çaldı.
Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Telekom Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ülker Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanamazken, ülke çapında alınan kararla herkes evlerindeki balkonlarından saat 21:00'da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Spor kulüpleri ise kendi stadyumlarından İstiklal Marşı'nı çaldılar.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"