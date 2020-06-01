İtalya Serie A'da maç takvimi belli oldu

Serie A Lig Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran’da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria karşılaşmaları yapılacak.
Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan ligin, 2 Ağustos'taki 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanması öngörülüyor.
44 GÜNLÜK SÜREDE 124 MAÇ
Serie A’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hafta olarak öne çıkan 34. haftanın maçları 18-20 Temmuz'da oynanacak. Söz konusu haftada, 19 Temmuz Pazar günü; Roma-Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise Juventus-Lazio müsabakaları yapılacak.
Belirlenen takvime göre, Serie A takımları 44 günlük sürede toplamda 124 maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, yaz mevsimi olması sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSİ 18.15), 19.30 (TSİ 20.30) ya da 21.45 (TSİ 22.45) olacak.
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