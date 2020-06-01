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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 22:11
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İtalya Serie A'da maç takvimi belli oldu

İtalya Serie A'da maç takvimi belli oldu

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunda kalan lig maçlarının tamamlanacağı maç takvimi belli oldu.

Serie A Lig Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran’da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria karşılaşmaları yapılacak.

Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan ligin, 2 Ağustos'taki 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanması öngörülüyor.

44 GÜNLÜK SÜREDE 124 MAÇ

Serie A’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hafta olarak öne çıkan 34. haftanın maçları 18-20 Temmuz'da oynanacak. Söz konusu haftada, 19 Temmuz Pazar günü; Roma-Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise Juventus-Lazio müsabakaları yapılacak.

Belirlenen takvime göre, Serie A takımları 44 günlük sürede toplamda 124 maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, yaz mevsimi olması sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSİ 18.15), 19.30 (TSİ 20.30) ya da 21.45 (TSİ 22.45) olacak.

Öte yandan, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, bugün bir radyo kanalına verdiği demeçte, sezon sonuna doğru belki bazı maçlarda statlara az sayıda taraftar alınabileceği umduğunu söyledi.

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