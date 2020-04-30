İtalya Serie A'da kayıp 800 milyon Euro

Dünyayı saran korona virüs sebebiyle futbol dururken, kulüpler ekonomik anlamda da kötü günler geçirmeye başladı. Amerika’da spor organizasyonlarından dolayı ortaya çıkan zarar 6 milyon doları aşarken, İtalya’da da yalnızca futbolda yaşanan ekonomik kayıp 800 milyon euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı. Sezonun kalanının oynanmaması halinde yaşanacak olan 800 milyon euroluk kayıp kulüpleri oldukça zor duruma sokacak. Ligin seyircisiz olarak oynanması durumunda zararın 300 milyon euroya düşeceği hesaplanıyor. Özellikle yayın haklarından gelecek gelirler, buradaki zararı olumlu yönde etkilerken, ligin iptal edilmesi halinde ise toplam kayıp 800 milyon euro olacak. Yıllık 5 milyar euro geliri olan İtalya Serie A’nın devlete ödediği vergi miktarı ise 1.3 milyar euro.
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.
Mustafa Kapı, Burak Kapacak, Rezan Çorlu gibi yıldız adaylarını listede bulunduran Bordo-Mavililer, Kayserispor'un 16 yaşındaki oyuncusu Emre Demir'le de yakından ilgileniyor.
Ligde zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, genç yıldız Kadıoğlu ile Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlayacak. Antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu, iki oyuncuyu da himayesi altına alıp ligin geri kalanında vitrine çıkaracak.