İtalya Serie A ekibi Atalanta, Martin Skrtel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Martin Skrtel'e İtalya'dan talip çıktı.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Atalanta, Fenerbahçe'den ayrılan Slovak stoper ile görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro talep eden Skrtel ile Başakşehir de ilgilenmişti. Ayrıca tecrübeli oyuncuya Glasgow Rangers'ın da ilgisi bulunuyor.
Kariyeri boyunca 533 karşılaşmada 28 gol 10 asistlik performans sergileyen Martin Skrtel; AS Trencin, Zenit, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını terletmiş, Slovakya Milli Takımı ile 103 müsabakada boy göstermişti.
(Sporx)
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