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  3. İtalya, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınmasını istedi

İtalya, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınmasını istedi

İtalya, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınmasını istedi

A Milli Takımımızın verdiği asker selamı, İtalya'yı da rahatsız etti. Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınması için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Siyahi futbolculara yaptıkları ırkçı saldırılarla ün yapan İtalyanlar, millilerimizin asker selamını hazmedemedi.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan 2020 Şampiyonlar Ligi final müsabakasının başka bir ülkeye verilmesi için girişimlere başladı. 

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre Spadafora, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e konuyla ilgili bir mektup yazdı.

SPADAFORA SKANDAL SÖZLER

Türkiye'nin teröristlere karşı düzenlediği harekatı çarpıtan Spadafora, 30 Mayıs 2020'deki final maçının İstanbul'da oynanmasının uygun olup olmadığının değerlendirilmesini istedi.

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