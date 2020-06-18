İtalya Kupası'nda şampiyon Napoli!

İtalya Kupası’nda Napoli ile Juventus dev finalde kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen finalde kupaya uzanan Napoli oldu. Korona virüs nedeniyle kupa talimatlarında değişiklik yapılırken, mücadelede uzatma anları oynanmadı ve golsüz eşitlikle geçilen normal sürenin ardından seri penaltı atışları kullanıldı. Penaltılarda Juventus’u 4-2’lik skorla geçen Napoli, tarihinde 6. kez bu kupanın sahibi oldu.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, finalde 88. dakikada oyuna dahil olurken, 90+3. dakikada Makedon oyuncunun şutu direkten döndü.
İtalya Kupası finalinde penaltılarda Napoli’nin gollerini, Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik kaydederken, Juventus’un sayıları ise Bonucci ve Ramsey’den geldi.
Napoli, Juventus'u penaltılarda 4-2 mağlup etti ve 6. kez İtalya Kupası'nın sahibi oldu.
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