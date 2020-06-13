  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 00:25
  • |
  • Son Güncelleme:

İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus

İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus

Paylaş

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan ile 0-0 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana futbol maçları oynanmayan İtalya’da, 3 ay aradan sonra ilk profesyonel futbol müsabakası oynandı.

Milano'da şubat ayında oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus, Torino’daki Allianz Stadı’nda Milan’ı konuk etti.

Kovid-19 yönelik tedbirler çerçevesinde seyircisiz, boş tribünlere karşı oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, peş peşe hücumlarla Milan’ı baskı altına aldı.

15. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazanan Juventus’ta Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, penaltı atışında topu direğe nişanlayınca önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Penaltıdan bir dakika sonra Milanlı Ante Rebic, rakibine yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek, kırmızı-siyahlı takımı 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla Juventus, ilk maçta deplasmanda attığı golün sağladığı avantajla finale yükselen taraf oldu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

Bu arada, karşılaşma öncesi her iki takım da sahaya ırkçılık karşıtı t-shirtlerle çıktı. Milan, "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı t-shirt giyerken, Juventus da "Irkçılığa hayır" yazılı t-shirtlerle çıktı.

Maç öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kupa yarı finalinin diğer ayağında Napoli, Inter’i konuk edecek. İki takım arasındaki ilk maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçını dev ekrandan izledi

title

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

title

Fenerbahçe-HK Kayserispor maçından notlar

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3
Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3

Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3

Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

Fenerbahçe son nefeste! 2-1
Fenerbahçe son nefeste! 2-1

Fenerbahçe son nefeste! 2-1

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

‘Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır‘
‘Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır‘

‘Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır‘

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geriden gelerek maçı çevirmelerinin önemine değindi.

‘Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum‘
‘Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum‘

‘Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum‘

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.

Posinecki: ‘Şanssız bir mağlubiyet yaşadık‘
Posinecki: ‘Şanssız bir mağlubiyet yaşadık‘

Posinecki: ‘Şanssız bir mağlubiyet yaşadık‘

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

Palut: 'Hayal kırıklığına uğradım'
Palut: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Palut: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında takımının sahadaki görüntüsünün kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz‘
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz‘

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz‘

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin, "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı." dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.