  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:33
  • |
  • Son Güncelleme:

İtalya Kupası'nda format değişikliğine gidildi

İtalya Kupası'nda format değişikliğine gidildi

Paylaş

İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde oynanacak müsabakalarda 90 dakika sonunda kazanan tarafın belirlenemediği takdirde direkt olarak penaltı atışlarına geçileceği açıklandı.

İtalya Serie A’da mart ayında ertelenen futbol karşılaşmaları cuma günü kupada oynanacak maçlarla başlayacak. Bu müsabakalar öncesinde kupanın formatında değişikliğe gidildi. Serie A’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya Kupası’nda oynanacak yarı final ve final maçlarında normal sürede kazanan çıkmazsa uzatma devrelerinin olmayacağı, direkt penaltı atışlarına geçileceği ifade edildi.

İtalya Kupası’nda yarı final rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

12 Haziran Cuma

22.00 Juventus - Milan (1-1)

13 Haziran Cumartesi

22.00 Napoli - Inter (1-0)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Melis Yılmaz'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

title

Ömer Alper Tatlısu sakatlığı sebebiyle 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak

title

EURO 2020'deki 4 karşılaşma Amsterdam'da oynanacak

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası...
Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası...

Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası...

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe içi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Demirkol, “Çok düşük bir ihtimal ama gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir” dedi.

G.Saray ilk transferini yaptı! 2+1 yıllık imza...
G.Saray ilk transferini yaptı! 2+1 yıllık imza...

G.Saray ilk transferini yaptı! 2+1 yıllık imza...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde gitmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Tahir Karapınar'ın maaşı belli oldu
Tahir Karapınar'ın maaşı belli oldu

Tahir Karapınar'ın maaşı belli oldu

Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağı açıklandı. Fenerbahçe teknik ekibi kalan maçlarda Türkiye Kupası ve Avrupa biletini alabilmeyi hedefliyor.

Tahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama
Tahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama

Tahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama

Sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı takımın başına geçiren Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde ilk sırada yer alan Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere dair yeni açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, “Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Başka birçok takımdan teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi kestirmek güç ancak kesin olan şey Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı” ifadelerini kullandı.

Fener asıl bombayı sona saklamış!
Fener asıl bombayı sona saklamış!

Fener asıl bombayı sona saklamış!

Genç ve yetenekli ayakları kadrosuna katan Fenerbahçe, Schalke 04'ün 2000 doğumlu futbolcusu Levent Mercan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Alman ekibiyle sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan genç 10 numara, tekniğiyle geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

TFF'den talimatlarda tarihi değişiklik
TFF'den talimatlarda tarihi değişiklik

TFF'den talimatlarda tarihi değişiklik

Kulüp yöneticileri eğer akredite alanlara girerse, en az 60 gün hak mahrumiyeti ve 100-300 bin TL arası para cezası alacak.

Terim'e çılgın teklif: Gel başkan ol hocam
Terim'e çılgın teklif: Gel başkan ol hocam

Terim'e çılgın teklif: Gel başkan ol hocam

Galatasaray'ın eski başkanı Alp Yalman'dan Fatih Terim'e başkanlık teklifi. Yalman, tecrübeli çalıştırıcıya “Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam” ifadelerini kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.