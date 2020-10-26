İtalya, Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlattı

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yaklaşık iki hafta önce Portekiz ile milli takımdayken koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinada olması gereken Ronaldo'nun İtalya'ya seyahat etmesi üzerine soruşturma başlattı.
Ronaldo, covid-19 testinin pozitif çıkmasından bu yana Torino'daki evinde kendini izole ediyor ve geçen hafta sonu Serie A'da Juventus'un oynadığı Crotone ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Dynamo Kiev maçlarında forma giyemedi.
Ronaldo kısa süre önce karantinadayken bir Instagram canlı videosu aracılığıyla protokolü ihlal ettiğini iddialarının yalan olduğunu belirtmişti.
Ronaldo, "Protokole saygı duyuyorum, söylendiği gibi onu bozmadım: Bu bir yalan. Portekiz'den döndüm çünkü ekibim ve ben tüm prosedürlere uyduğumuzdan emin olduk. İtalya'ya hava ambulansıyla döndüm ve Torino'da bile kimseyle temasım olmadı" açıklamasında bulunmuştu.
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, koronavirüs protokolüne uymayarak Portekiz'den İtalya'ya seyahat eden Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlattı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin ligin açık ara en iyi takımı olduğunu iddia etti. Dilmen ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un günlerinin sayılı olduğunu söyledi.
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.