İtalya çıkarması

Fenerbahçeli yöneticiler, Ricardo Rodriguez için Çizme’ye gitti...

AKŞAM

SOL bek transferine öncelik veren Fenerbahçe, Ricardo Rordriguez için İtalya’ya çıkarma yaptı... Çizme’ye giden Sarı-Lacivertli yöneticiler, PSV Eindhoven’ın da istediği İsviçreli sol bek için Milan’la masaya oturdu. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise Hollanda ekibi transferde bir adım önde... Tuttomercato, PSV’nin Rodriguez transferinde F.Bahçe’nin önünde olduğunu yazdı. Ancak, oyuncunun ilk tercihi F.Bahçe.