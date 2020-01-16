İtalya çıkarması

AKŞAM
SOL bek transferine öncelik veren Fenerbahçe, Ricardo Rordriguez için İtalya’ya çıkarma yaptı... Çizme’ye giden Sarı-Lacivertli yöneticiler, PSV Eindhoven’ın da istediği İsviçreli sol bek için Milan’la masaya oturdu. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise Hollanda ekibi transferde bir adım önde... Tuttomercato, PSV’nin Rodriguez transferinde F.Bahçe’nin önünde olduğunu yazdı. Ancak, oyuncunun ilk tercihi F.Bahçe.
Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.
Arsenal’in yıldızı BeINSPORTS Haber’de her şeye cevap verdi: “Fenerbahçe’de oynama konusunda, (gülümseyerek) geleceğin ne getireceğini şimdiden söyleyemem. Türkiye’de oynayıp, oynamama konusunu kimse bilemez. Bunları yaşayarak göreceğiz.”
F.BAHÇE için bir iddia da Belçika’dan geldi...
M.UNİTED, S.Lizbon’un yıldızı Bruno Fernandes ile anlaştı, Portekiz ekibi ile pazarlık sürüyor.
Fenerbahçeli yöneticiler, Ricardo Rodriguez için Çizme’ye gitti...