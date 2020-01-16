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aksam.com.tr
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 08:00
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 08:00

İtalya çıkarması

İtalya çıkarması

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Fenerbahçeli yöneticiler, Ricardo Rodriguez için Çizme’ye gitti...

AKŞAM

SOL bek transferine öncelik veren Fenerbahçe, Ricardo Rordriguez için İtalya’ya çıkarma yaptı... Çizme’ye giden Sarı-Lacivertli yöneticiler, PSV Eindhoven’ın da istediği İsviçreli sol bek için Milan’la masaya oturdu. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise Hollanda ekibi transferde bir adım önde... Tuttomercato, PSV’nin Rodriguez transferinde F.Bahçe’nin önünde olduğunu yazdı. Ancak, oyuncunun ilk tercihi F.Bahçe.

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İtalya çıkarması
İtalya çıkarması

İtalya çıkarması

Fenerbahçeli yöneticiler, Ricardo Rodriguez için Çizme’ye gitti...
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