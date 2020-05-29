İsviçre'de Süper Lig ve Challenge Ligi 19 Haziran'da başlıyor

İsviçre Futbol Ligi (SFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 19 Haziran'da başlamasını planladıklarını açıkladı.

İsviçre 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SFL'den yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde düzenlenen toplantı sonucu, mart ayından beri ara verilen liglerin 19 Haziran'da başlaması ve 2 Ağustos'ta tamamlanmasına karar verildi. Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı ifade edildi.



Bu sezon için hem İsviçre Süper Ligi hem de İsviçre Challenge Ligi'ndeki takımlara, maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkı tanınacağı da belirtildi.