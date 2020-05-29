İsviçre'de Süper Lig ve Challenge Ligi 19 Haziran'da başlıyor

İsviçre 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SFL'den yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde düzenlenen toplantı sonucu, mart ayından beri ara verilen liglerin 19 Haziran'da başlaması ve 2 Ağustos'ta tamamlanmasına karar verildi. Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı ifade edildi.
Bu sezon için hem İsviçre Süper Ligi hem de İsviçre Challenge Ligi'ndeki takımlara, maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkı tanınacağı da belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.
Galatasaray scout ekibi, forvet transferi isteyen teknik direktör Fatih Terim'e Terem Moffi'nin adını verdi. Sarı-Kırmızılıların scoutları, 21 yaşındaki Nijeryalı golcüyü Terim'e, ‘Haaland'ın gölgesinde kaldı' diyerek sundu.
Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.
Henry Onyekuru'nun yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray'a müthiş haber. İngiliz kulüplerinin birbirleri arasında yaptığı centilmenlik anlaşması sonrası Cimbom'un transferde eli iyice güçlendi. Bournemouth'da forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Hasan Şaş'ın ardından Ümit Davala ile de yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Elmander ve Riera'ı göreve getiriyor. Ayrıca Claudio Taffarel'in de yeniden kaleci antrenörü olarak Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.