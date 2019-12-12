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  3. İsviçre'de küstah pankart! Büyük tepki

İsviçre'de küstah pankart! Büyük tepki

İsviçre'de küstah pankart! Büyük tepki

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile Trabzonspor arasında oynanan maçta tribünde PKK/YPG paçavrası ile Türkiye aleyhine pankart açıldı.

Saint Jacob Park'ta oynanan maçın 37. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde PKK/YPG paçavrası ile Türkiye karşıtı bir pankart açıldı. Maçı izleyen Türk taraftarlar pankartın açıldığı bölüme hareketlendi ve taraftar arasında gerginlik yaşandı.

Tribünde yaklaşık 3-4 dakika süren gerginliğin ardından pankartı ve paçavraları açanlar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Türk taraftarlar ise "Türkiye" diye tempo tuttu.


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