İsviçre'de küstah pankart! Büyük tepki

Saint Jacob Park'ta oynanan maçın 37. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde PKK/YPG paçavrası ile Türkiye karşıtı bir pankart açıldı. Maçı izleyen Türk taraftarlar pankartın açıldığı bölüme hareketlendi ve taraftar arasında gerginlik yaşandı.

Tribünde yaklaşık 3-4 dakika süren gerginliğin ardından pankartı ve paçavraları açanlar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Türk taraftarlar ise "Türkiye" diye tempo tuttu.