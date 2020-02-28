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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 20:05
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 20:07

İsviçre'de futbola 'koronavirüs' engeli

İsviçre'de futbola 'koronavirüs' engeli

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İsviçre Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile cuma ve pazar günleri arasında oynanacak olan İsviçre Süper Ligi ve Challenge Ligi'ndeki maçlar koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Koronavirüs nedeniyle bir ülke daha futbol maçlarını ertelemek durumunda kaldı. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının koronavirüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre'de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

İsviçre Futbol Federasyonu yetkilileri, önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileri ile bir görüşme yaparak ligin ilerleyişi konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Yetkililerin gündeminde, önümüzdeki haftalarda oynanacak olan karşılaşmaların bir kısmını seyircisiz oynama konusu da olacak.

Öte yandan İsviçre Federal Konseyi, 15 Mart 2020 tarihine kadar 1000 kişiden fazla olan toplantı ve gösterilerin de yasakladığını açıkladı.

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