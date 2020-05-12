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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 19:02
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 19:15

İsveç'ten ilginç karar: Futbolculara koronavirüs testi zorunlu değil

İsveç'ten ilginç karar: Futbolculara koronavirüs testi zorunlu değil

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İsveç'te futbolculara antrenman ve maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması zorunlu olmayacak.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle askıya alınan liglerin 14 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlanlandığı hatırlatılırken, bu kapsamda futbolculara antrenman ve maç öncesi Kovid-19 testi uygulanmasının ise zorunlu olmayacağı belirtildi.

Tesislere geldiklerinde form dolduracak olan futbolcuların sahaya çıkıp çıkmayacaklarına kulüp doktorları tarafından karar verileceği ifade edildi.

Worldometer internet sitesinin verilerine göre, koronavirüse karşı hafif önlemlerle mücadele eden İsveç'te şimdiye kadar 27 bin 272 vaka görülürken, 3 bin 313 kişi hayatını kaybetti.

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