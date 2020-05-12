İsveç'ten ilginç karar: Futbolculara koronavirüs testi zorunlu değil

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle askıya alınan liglerin 14 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlanlandığı hatırlatılırken, bu kapsamda futbolculara antrenman ve maç öncesi Kovid-19 testi uygulanmasının ise zorunlu olmayacağı belirtildi.
Tesislere geldiklerinde form dolduracak olan futbolcuların sahaya çıkıp çıkmayacaklarına kulüp doktorları tarafından karar verileceği ifade edildi.
Worldometer internet sitesinin verilerine göre, koronavirüse karşı hafif önlemlerle mücadele eden İsveç'te şimdiye kadar 27 bin 272 vaka görülürken, 3 bin 313 kişi hayatını kaybetti.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United sahipleriyle 300 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak İngiltere Premier Lig yönetimi, Siyah-Beyazlı ekibin satışını erteledi.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.