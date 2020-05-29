İsveç'te futbol ligleri 14 Haziran'da başlıyor

İsveç'te 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu SEF tarafından yapılan açıklamada, hem hükümet hem de sağlık bakanlığı yetkilileriyle uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından liglerin başlaması için gereken onayın alındığı belirtildi.
SEF Genel Sekreteri Mats Enquist, "Yetkililerin söz konusu protokolleri kabul etmesi nedeniyle son derece mutluyum. Böylece liglerin 14 Haziran'da başlaması için gereken hazırlıkları yapacağız." ifadelerini kullandı.
İsveç Futbol Birliği Başkanı Karl-Erik Nilsson ise alınan karardan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu haberin gelmesini uzun zamandır bekliyorduk. Artık kademeli olarak normalleşmeye geçiyoruz. Organizasyon hazırlıklarını yaparken, salgının yayılmasını önlemek için kurallara uymaya ve sorumluluklarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
İsveç'te lig maçlarının seyircisiz olarak başlatılması bekleniyor. Pandemi sürecinde çoğu Avrupa ülkesinin aksine sokağa çıkma yasağı, okul ve iş yerlerinin kapatılması gibi sıkı kısıtlamalar uygulamayı tercih etmeyen İsveç'te şu ana kadar 35 bin 727 kişi virüse yakalanırken, 4 bin 266 kişi ise hayatını kaybetti.
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