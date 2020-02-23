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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 10:33
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 10:33

İsveç - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İsveç - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda"

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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın deplasmanda İsveç ile karşılaşacak. A Milliler gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup olmuştu. Peki Türkiye - İsveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsveç'e konuk olacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Globe Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak İsveç - Türkiye maçı NTV'den canlı yayınlanacak.      

A Milliler, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, İsveç de deplasmanda Hırvatistan'a 72-56 mağlup oldu.      

D Grubu'ndaki diğer mücadelede yarın Hollanda, TSİ 21.30'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

İSVEÇ'İN GALİBİYETİ YOK

Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.      

A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.

 

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