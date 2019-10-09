Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8326
  • 6,4128
  • 280.819
  • 101356
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. İstikbal Mobilya Kayserispor'da sportif direktörlük görevine Bülent Bölükbaşı getirildi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sportif direktörlük görevine Bülent Bölükbaşı getirildi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sportif direktörlük görevine Bülent Bölükbaşı getirildi

Kayserispor Yönetim Kurulu, kulübün eski futbolcusu Bülent Bölükbaşı'nın Sportif Direktör olarak görev yapmasına karar verdi.

Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri'ye davet ettiği ve görüştüğü 43 yaşındaki teknik adam ile anlaşmaya vardı. Bülent Bölükbaşı, sezon sonuna kadar Kayserispor Sportif Direktörü olarak görev yapacak.

Bülent Bölükbaşı kimdir

17 Haziran 1976 Adana doğumlu. Adana Gençlerbirliği takımında yetişti, sonrasında Adanaspor, Hatayspor, Gaziantepspor, Diyarbakırspor, Kayserispor, Kocaelispor, Konyaspor, Ankaraspor, Giresunspor takımlarında forma giydi ve kariyerine Adanaspor'da nokta koydu. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında Kayserispor'da forma giyen ve takım kaptanlığı görevi üstlenen Bülent Bölükbaşı, sarı kırmızılı forma ile 78 maça çıktı. İlk 11'de 75 kez sahaya çıkan Bülent Bölükbaşı 13 gol attı ve 25 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

43 yaşındaki Bülent Bölükbaşı, futbolculuk sonrasında Adanaspor Alt Yapı antrenörlüğü, Gaziantepspor Alt Yapı antrenörlüğü, Gaziantep B.B.spor antrenörlüğü yaptı. Tecrübeli isim, Gaziantep B.B.spor'da Sportif Direktör olarak da görev yapmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha!
'Kurşun' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
8 bin TL'lik cep telefonuyla ceviz kırdı, sosyal medyada olay oldu
Çağatay Ulusoy'un gurur gecesi

Milli Savunma Bakanlığı Türk Askerlerini Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kaşıkçı Elması yeniden sergilenmeye başladı

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu