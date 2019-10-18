İstikbal Mobilya Kayserispor'da Şamil sevinci

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Şamil Çinaz sevinci. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Şamil Çinaz, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Şamil Çinaz'ın Kasımpaşa A.Ş maçından sonra tam olarak hazır hale geleceği ve BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında formasına kavuşması bekleniyor.

Lige verilen milli arada hazırlanan özel programlar eşliğinde çalışmalarını hem salondan hem sahada sürdüren Şamil Çinaz sakatlığını tamamen atlattı.