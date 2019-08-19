İstifa onaylanmadı

Fatih Terim, Hasan Şaş’ın bu istifasına onay vermedi ve Şaş görevine geri döndü.

AKŞAM

DENİZLİSPOR maçından sonran tribünlerde yaşanan olayın ardından istifasını veren Yardımcı Antrenör Hasan Şaş konusunda fl aş bir gelişme yaşandı. Şaş’ın istifasını Teknik Direktör Fatih Terim onaylamadı. Hasan Şaş, bu gelişme sosyal medyadan açıklama yaparak görevine geri döndüğünü açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüp genç teknik adama ağır hakaretlerde bulunan iki kişiye yasal işlem başlatılması için harekete geçtiğini de açıkladı. Konuyla ilgili hukuki çalışmanın başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulacak. Hasan Şaş, Konyaspor maçında yedek kulübesinde olacak.