İstifa onaylanmadı

AKŞAM
DENİZLİSPOR maçından sonran tribünlerde yaşanan olayın ardından istifasını veren Yardımcı Antrenör Hasan Şaş konusunda fl aş bir gelişme yaşandı. Şaş’ın istifasını Teknik Direktör Fatih Terim onaylamadı. Hasan Şaş, bu gelişme sosyal medyadan açıklama yaparak görevine geri döndüğünü açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüp genç teknik adama ağır hakaretlerde bulunan iki kişiye yasal işlem başlatılması için harekete geçtiğini de açıkladı. Konuyla ilgili hukuki çalışmanın başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulacak. Hasan Şaş, Konyaspor maçında yedek kulübesinde olacak.
Güneş: Yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Mesela önce 10, sonraki sene 9, sonra da 8’e indireceksiniz. Sayı fazla.
Süper Kupa finalini izleyen Belçikalı futbol adamı Verheyen, “Türkiye’nin muhteşem statları var. Vodafone Park’ı kıskandım. Boğaz’a 100 metre mesafede. Çılgınca…” dedi.
Antrenörlük felsefesinin merkezine “Pas oyununu” yerleştiren Avcı’nın Beşiktaş’ı; Sivas’ta 603 pas yaptı ve %85.6 isabet sağladı. Ancak 356 pas yapıp, %73 isabet kaydeden Sivasspor ise golleri sıraladı.
80 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lukaku, 104 kilo olduğu ve aşırı kiloları bulunduğu gerekçesiyle sert eleştiriler aldı. Yıldız oyuncu ise sosyal medya hesabından kaslarını paylaşıp, şov yaptı.
BREZİLYA basınında yer alan habere göre; Internacional forması giyen orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için Galatasaray girişimde bulundu.
Fatih Terim, Hasan Şaş’ın bu istifasına onay vermedi ve Şaş görevine geri döndü.
Fransız basını, Monaco’nun Metz ile oynadığı maç öncesi ısınırken kas sakatlığı yaşayan ve kadrodan çıkarılan Kolombiyalı golcünün, G.Saray’a bu hafta imza atacağını belirtti. Falcao’nun, yarın İstanbul’da olması bekleniyor.