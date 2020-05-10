İstifa eden Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ: İsmail Yüksek Trabzonspor'a söz vermişti

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından Gölcükspor yönetiminde büyük çatlaklar oluştu. 21 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri yürüten yönetici Ekrem Aktuğ görevinden istifa etti. Aktuğ, "İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz verdi. Barcelona gelse bile fikrim değişmez" şeklinde konuştu dedi.
"Trabzonspor'a söz vermiştik"
İsmail Yüksek için Trabzonspor'un 850 bin TL artı 3 futbolcuyu bonservisiyle, Antalyaspor'un ise resmi olarak 850 bin TL teklif ettiğini anlatan yönetici Aktuğ "İsmail'in değeri 500 bin TL'nin çok daha üzerinde. Gölcükspor yönetiminde 22 isim var. 18 yöneticinin haberi olmadan Gölcükspor menfaetleri gözardı edilmiştir. Başkan Hüseyin Çardak, imza yetkisini kullanarak Trabzonspor'a söz vermemize rağmen oyuncuyu Fenerbahçe'ye verdi. Gölcükspor'un menfaetleri yok sayıldı" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor scout ekibinin İsmail'i 4 kez izledikten sonra transfer etmeye karar verdiğini belirten Aktuğ, "Başkanın bundan haberi vardı. Transfer için bana yetki verdi. Araya pandemi olayı girince şehirler arası yolculuk yasaklandı. Trabzonspor As Başkanı Mehmet Yiğit ALP ile görüştük. Transfer sezonunun bitiminde imza atmak şartıyla söz verdik.
"Barcelona bile gelse Trabzonspor’a verdiğim sözden dönmem"
Trabzonspor ile anlaştıktan sonra İsmail'le de konuştuğunu belirten yönetici Aktuğ "Trabzonspor için kendisinden söz aldım. "Barcelona bile olsa sözümden dönmem" dedi. Fenerbahçeli olmasına rağmen İsmail ikna oldu ama sonra Fenerbahçe devreye girince işler değişti. Durum böyle olunca da ben görevimden istifa ettim" şeklinde konuştu.
Ali Koç devreye girince işler değişti!
Koç Grubu'nun sahibi olduğu FORD'in Türkiye'deki fabrikası Gölcük'te bulunuyor. Aynı zamanda Gölcük'te bulunan FORD bayisinin sahibi Gölcükspor yöneticisi. Ali Koç, bu yönetici ile kurduğu iletişim sonrası devreye giriyor ve Trabzonspor ile diğer kulüplerin verdiği teklifin altında 500 bin TL + 2 genç oyuncu kiralık olarak İsmail Yüksek için Gölcükspor ile anlaşmaya varıyor.
(Fanatik)
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İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.
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