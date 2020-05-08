İsteyenler 7-5 galip!

Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasıyla birlikte gözler Süper Lig kulüplerine döndü. Oynamak isteyenler Galatasaray, Fenerbahçe, Antalya, Antep, Gençlerbirliği, Denizli ve Kasımpaşa... Ankaragücü, Malatya, Kayseri, Rize, Konya liglerin bu şartlarda oynanmasını istemiyor. Tarihi erken bulanlar ise Sivas ve Beşiktaş. Diğer takımlar ise çekimser.

AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in olağanüstü bir durum olmaması halinde şimdilik Haziran’ın 12’sinde başlayacağını açıkladı. Nihat Özdemir 1 saatlik toplantıda ‘Şimdilik’ vurgusunu en az üç kere yaptı. Süper Lig ekipleri, TFF’nin bu kararı sonrası nasıl bir tavır sergiliyor. İşte Süper Lig kulüplerin yanıtları;

NET BİR TAVIR GÖSTERDİLER

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Konyaspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor, bu liglerin bu şartlarla oynanmaması gerektiğini savunuyor. Bu kulüpler şartların futbol için müsait olmadığını dile getiriyorlar. Beşiktaş ve Sivasspor ise liglerin başlangıç tarihinin erken olduğunu söylüyorlar. Trabzonspor cephesi ise son kararı devletin vereceğini belirtiyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray ve Fenerbahçe ise liglerin kesinlikle tamamlanmasını istiyor. Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Denizli ve Gaziantep cephesi de Galatasaray gibi düşünen diğer takımlar arasında yer alıyor. Bu konuda çekimser kalan kulüpler ise Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe... Bazı kulüp başkanları TFF’nin kararını değerlendirmek için Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile video konferans aracağıyla bir toplantı yaptı.