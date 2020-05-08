İsteyenler 7-5 galip!

AKŞAM
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in olağanüstü bir durum olmaması halinde şimdilik Haziran’ın 12’sinde başlayacağını açıkladı. Nihat Özdemir 1 saatlik toplantıda ‘Şimdilik’ vurgusunu en az üç kere yaptı. Süper Lig ekipleri, TFF’nin bu kararı sonrası nasıl bir tavır sergiliyor. İşte Süper Lig kulüplerin yanıtları;
NET BİR TAVIR GÖSTERDİLER
Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Konyaspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor, bu liglerin bu şartlarla oynanmaması gerektiğini savunuyor. Bu kulüpler şartların futbol için müsait olmadığını dile getiriyorlar. Beşiktaş ve Sivasspor ise liglerin başlangıç tarihinin erken olduğunu söylüyorlar. Trabzonspor cephesi ise son kararı devletin vereceğini belirtiyor.
KULÜPLER BİRLİĞİ HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray ve Fenerbahçe ise liglerin kesinlikle tamamlanmasını istiyor. Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Denizli ve Gaziantep cephesi de Galatasaray gibi düşünen diğer takımlar arasında yer alıyor. Bu konuda çekimser kalan kulüpler ise Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe... Bazı kulüp başkanları TFF’nin kararını değerlendirmek için Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile video konferans aracağıyla bir toplantı yaptı.
Pandeminin futbol üzerindeki etkisi korkunç. Avrupa'da en çok etkilenen ise Süper Lig oldu. 12 Haziran'da futbol start alırsa kayıp eksi 21.9 olacak ancak ligin iptali halinde bu erime eksi 29.4'ü bulacak.
Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasıyla birlikte gözler Süper Lig kulüplerine döndü. Oynamak isteyenler Galatasaray, Fenerbahçe, Antalya, Antep, Gençlerbirliği, Denizli ve Kasımpaşa... Ankaragücü, Malatya, Kayseri, Rize, Konya liglerin bu şartlarda oynanmasını istemiyor. Tarihi erken bulanlar ise Sivas ve Beşiktaş. Diğer takımlar ise çekimser.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Beşiktaşlı Vida'nın iş ortakları Hırvat basınına konuştu.
Fenerbahçe, kulüp çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edildiğini, bir diğer kulüp çalışanının da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yarınki antrenmanını da iptal etti.
Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.