İşten çıkarılan Arsenal maskotunun maaşını Mesut Özil karşılayacak

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işten çıkarılmasına oldukça üzüldüğünü belirtti.
Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, "Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin." ifadelerini kullandı.
Arsenal'in ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek maskotunu işten çıkarması taraftarın tepkisine neden olmuştu.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı belli oldu.
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