İşte Yeni Malatyaspor'un lige dönüş planlaması

En geç mayısın ikinci haftasında çalışmalara başlamanın düşünüldüğü Yeni Malatyaspor’da oyunculara planlarını bu yönde yapmalarının söylediği belirtildi. Bu doğrultuda bir çok takımda izinli olarak ülkelerinde bulunan futbolcuların Türkiye’ye getirilmeleri konusunda TFF tarafından bir çalışma yapılacağı bildirildi.
Malatya’dan hiç ayrılmayan sarı-kırmızılı takımın diğer oyuncularına da her an gelecekmiş gibi planlarını yapmalarının istendiği ifade edildi.
Yeni Malatyaspor’da Murat Yıldırım, Erkan Kaş, Eren Tozlu ve Hadebe karantina sürecinde de çalışmalarını tesislerde sürdürmüştü.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”
G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan'a, TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'dan teklif geldiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vereceği karar merak konusu oldu.
İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.