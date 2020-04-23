Müthiş iddia! İşte Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takım

Sun Sport'a göre UEFA, mevcut sıralamaları göz önüne alabileceği gibi farklı şekilde takımların son 5 yıl Avrupa performansları baz alınarak oluşan sıralamayı da dikkate alabileceği belirtildi. Bu sıralamaya göre 26 takımın belirlenebileceği sonrasında ise gelecek 6 takımın Play-Off'lar ile belli olacağı aktarıldı.
TÜRKİYE'DEN BEŞİKTAŞ
The Sun'ın iddiasına göre UEFA, mevcut planı devreye soktuğunda Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den gitme hakkını kazanan takım Beşiktaş oluyor.
Siyah-Beyazlılar ligde beşinci sırada olsa da Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan daha iyi bir Avrupa sıralamasına sahip olduğu için Türkiye'den gidecek tek takım olma hakkını elde ediyor.
İşte yeni plana göre diğer ülkelerdeki katılımcılar:
İngiltere | Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham
İngiltere'de Avrupa puanı en iyi takım Manchester City olsa da UEFA yasağı onları engelliyor. Ligde mevcut puan durumunda 4. olan Chelsea ise yerini 9. sıradaki Arsenal'e bırakıyor.
İspanya | Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla
İspanya La Liga'da 4. sıradaki takım Sociedad olsa da UEFA puanları dikkate alınınca 6. sıradaki Simeone'nin Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini alıyor.
Almanya | Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke
Leipzig ve Mönchengladbach dışarda kalırlarken 5. ve 6. sıranın sahipleri Leverkusen ile Schalke, turnuvaya gidiyorlar.
İtalya | Juventus, Roma, Napoli, Lazio
Conte'nin Inter'i ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı elde eden Atalanta devre dışı kalıyorlar.
Fransa | PSG, Lyon, Monaco
Fransa Ligue 1'de de Marsilya ve Rennes, Şampiyonlar Ligi ihtimallerini yitirmek durumuna kalabilirler.
Rusya | Zenit, CSKA Moskova
Portekiz | Porto
Ukrayna | Shakhtar Donetsk
Belçika | Gent
Türkiye | Beşiktaş
Avusturya | Salzburg
(Fanatik)
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