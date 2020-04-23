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aksam.com.tr
  • 23 Nisan 2020 Perşembe 11:11
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 11:18

Müthiş iddia! İşte Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takım

Müthiş iddia! İşte Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takım

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Avrupa'nın üst düzey liglerinin tamamı koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor. Konuyla ilgili Sun Sport'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sun Sport'a göre UEFA, mevcut sıralamaları göz önüne alabileceği gibi farklı şekilde takımların son 5 yıl Avrupa performansları baz alınarak oluşan sıralamayı da dikkate alabileceği belirtildi. Bu sıralamaya göre 26 takımın belirlenebileceği sonrasında ise gelecek 6 takımın Play-Off'lar ile belli olacağı aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN BEŞİKTAŞ

The Sun'ın iddiasına göre UEFA, mevcut planı devreye soktuğunda Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den gitme hakkını kazanan takım Beşiktaş oluyor.

Siyah-Beyazlılar ligde beşinci sırada olsa da Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan daha iyi bir Avrupa sıralamasına sahip olduğu için Türkiye'den gidecek tek takım olma hakkını elde ediyor.

İşte yeni plana göre diğer ülkelerdeki katılımcılar:

İngiltere | Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham

İngiltere'de Avrupa puanı en iyi takım Manchester City olsa da UEFA yasağı onları engelliyor. Ligde mevcut puan durumunda 4. olan Chelsea ise yerini 9. sıradaki Arsenal'e bırakıyor.

İspanya | Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla

İspanya La Liga'da 4. sıradaki takım Sociedad olsa da UEFA puanları dikkate alınınca 6. sıradaki Simeone'nin Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini alıyor.

Almanya | Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke

Leipzig ve Mönchengladbach dışarda kalırlarken 5. ve 6. sıranın sahipleri Leverkusen ile Schalke, turnuvaya gidiyorlar.

İtalya | Juventus, Roma, Napoli, Lazio

Conte'nin Inter'i ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı elde eden Atalanta devre dışı kalıyorlar.

Fransa | PSG, Lyon, Monaco

Fransa Ligue 1'de de Marsilya ve Rennes, Şampiyonlar Ligi ihtimallerini yitirmek durumuna kalabilirler.

Rusya | Zenit, CSKA Moskova

Portekiz | Porto

Ukrayna | Shakhtar Donetsk

Belçika | Gent

Türkiye | Beşiktaş

Avusturya | Salzburg

(Fanatik)

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