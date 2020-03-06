İşte Türkiye ve dünyadan Emre Belözoğlu örnekleri...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünkü idmanda ilk kez futbolcu değil kıyafeti ve tavırlarıyla teknik direktör rolündeydi. Aykut Kocaman İstanbulspor'da kendini oyuna alıp hat-trick yaptı; Vialli, Chelsea'de Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı. İşte Türkiye ve Avrupa'da oyuncu antrenör görevini üstlenen isimlerden ilk akla gelenler.

Yıllarca Fenerbahçe’nin başarısı için sahada ter döken Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, aynı hedefe bu kez antrenör olarak koşmaya çalışacak. Kulüplerin ‘oyuncu-antrenör’ seçimi yeni bir gelişme değil. Türkiye’de bu konuda ilk akla gelen isim, 1999-2000 sezonunda İstanbulspor’da iki görevi de üstlenen Aykut Kocaman. Kocaman, Ziya Doğan’ın ayrılmasının ardından son 7 haftada antrenörlük görevini de üstlendi.

O sezonki Trabzonspor maçı, takımı 1-0 yenik durumdayken Aykut Kocaman’ın ikinci yarıda kendisini oyuna alıp hat-trick yapması ve İstanbulspor’un 5-1 kazanmasıyla hafızalara kazındı. Kocaman, sezon sonunda futbolu bıraktı ve teknik direktör olarak kariyerine devam etti.

Chelsea çok sevdi!

Avrupa’da ise bu tercihi en çok seven takım Chelsea oldu. Maviler’de 1993-96 yılları arasında Glenn Hoddle, 1996-98’de Ruud Gullit ve 1998-99 sezonunda da Gianluca Vialli hem antrenör hem de oyuncu olarak görev aldı. 2013-14 sezonunda Manchester United efsanesi Ryan Giggs, David Moyes’un kovulması sonrası 4 maçlığına oyuncu-antrenör olup, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Şu anda İngiltere Championship takımlarından Derby County’de Rooney, menacer Cocu’nun hem yardımcılığını yapıyor hem de futbol hayatını sürdürüyor.

(Fanatik)