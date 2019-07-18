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Trezeguet Sampdoria yolcusu

Trezeguet Sampdoria yolcusu

Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Trezeguet’nin yeni adresi belli gibi. Serie A ekiplerinden Sampdoria, Mısırlı futbolcu için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip Kasımpaşa’yla masaya oturacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde olmasına rağmen bonservis bedeli yüzünden yanına yaklaşılamayan Trezeguet için Sampdoria devreye girdi. Geçtiğimiz sezon Serie A’yı 9.sırada bitiren ve hücum hattını güçlendirmek isteyen ‘Blucerchiati’nin’ Mısırlı yıldız Trezeguet’ye talip olduğu öğrenilirken, İtalyanların önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip Kasımpaşa yönetimiyle masaya oturacağı belirtildi.

TREZEGUET ADIM ADIM SAMPDORİA'YA

Daha önce Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Zajc ile ilgilenen Marco Giampaolo’nun şimdi de Trezeguet’yi istediği öğrenilirken, Sampdoria’nın şu ana kadar orta saha hattına Jakup Jantko sürprizi haricinde herhangi bir takviye yapmaması Mısırlı yıldızın transferini bir hayli güçlü kılıyor. Adı sık sık Avrupa kulüpleriyle anılan 24 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 38 maçta 9 gol 10 asist yaparken, Serie A yönetiminin Trezeguet için ‘Salah’tan sonra en iyi isim’ yakıştırmaları yapmaları dikkatlerden kaçmadı.

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