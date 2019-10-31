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İşte Trabzonspor'un yeni sağ beki! Bedavaya geliyor

İşte Trabzonspor'un yeni sağ beki! Bedavaya geliyor

Sağ bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Makedon futbolcu Egzon Bejtulai'yi renklerine bağlıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde Sturridge, Mikel, Sorloth gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Trabzonspor, Ocak ayında Makedon sağ bek Egzon Bejtulai’yi renklerine bağlamak için harekete geçiyor.

BEJTULAİ TAM BİR JOKER

Ünal Karaman yönetiminde Süper Lig’de şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Trabzonspor’da sağ bek Joao Pereira’nın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran bordo mavililerin 25 yaşındaki Egzon Bejtulai’yi listeye aldığı öğrenilirken, oyuncunun 2 ay sonra boşa çıkacak olması Trabzonspor yönetimini atağa kaldırdı. Ligde Shkendija forması giyen Bejtulai milli takımın da değişmez isimlerinden biri olurken, Makedon futbolcunun defans hattının her bölgesinde oynama yeteneği başarılı teknik adam Ünal Karaman’ı da bu transferde bir hayli iştahlandırıyor.

Kiralık olarak gelen İvanildo Fernandes ve 35 yaşındaki Pereira’ya teşekkür etmeye hazırlanan Karadeniz Fırtınası’nın Egzon Bejtulai transferini bedavaya bitireceği öğrenilirken, tecrübeli futbolcuya bazı İtalyan takımların da talip olduğu ifade edildi.

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