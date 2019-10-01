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  3. İşte Trabzonspor'a galibiyeti getiren 5 madde

İşte Trabzonspor'a galibiyeti getiren 5 madde

İşte Trabzonspor'a galibiyeti getiren 5 madde

Takım ruhu, Karaman'ın maç öncesi yaptığı mini rotasyon ve motivasyon konuşması Beşiktaş galibiyetinde kilit noktası oldu.

İşte Trabzonspor'a Beşiktaş galibiyetini getiren 5 madde:

1 - KAPTAN VE BAŞKAN FARKI

Arka arkaya kayıplar sonrası baskıyı dağıtmak için başkan Ahmet Ağaoğlu ve kaptan Jose Sosa basın toplantıları düzenledi. Takıma olan inancın sürmesi gerektiğini vurguladılar.

2 - KARAMAN'IN ANALİZLERİ

Ünal Karaman maç öncesi Beşiktaş'ı ezberledi, oyuncularına da ezberletti. Son motivasyon konuşmasında "Huzura, akılcı oyuna ve başarıya ihtiyacımız var" sözleri etkili oldu.

3 - HÜSEYİN VE KAMİL ÖNE ÇIKTI

Ünal Karaman, Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen'i sahaya sürdü. Böylece Burak Yılmaz'ın etkisini düşürdü. Kamil Ahmet'i sağ açığa koyarak bu bölgeye de enerji yüklemesi yaptı.

4 - TECRÜBE KONUŞUYOR

Kariyerlerinde sayısız büyük maç oynayan Obi Mikel ve Jose Sosa ağırlıklarını koydular. Mikel takımın doğru pozisyon almasını sağladı. Arjantinli yıldız ise maestro gibi oynadı.

5 - ÖZEL TERAPİLER YAPILDI

Sivas maçında penaltı kaçırıp puan kaybına neden olan Sörloth gibi bazı isimlerin morali bozuktu. Ünal Karaman ve Sosa birebir görüşmeler yaptı. Alınacak galibiyetin önemi vurgulandı.

(Fotomaç)

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