İşte Trabzonspor'a galibiyeti getiren 5 madde

İşte Trabzonspor'a Beşiktaş galibiyetini getiren 5 madde:

1 - KAPTAN VE BAŞKAN FARKI

Arka arkaya kayıplar sonrası baskıyı dağıtmak için başkan Ahmet Ağaoğlu ve kaptan Jose Sosa basın toplantıları düzenledi. Takıma olan inancın sürmesi gerektiğini vurguladılar.

2 - KARAMAN'IN ANALİZLERİ

Ünal Karaman maç öncesi Beşiktaş'ı ezberledi, oyuncularına da ezberletti. Son motivasyon konuşmasında "Huzura, akılcı oyuna ve başarıya ihtiyacımız var" sözleri etkili oldu.

Kazanmanın ilk adımı inancı muhafaza etmektir. Bizimle yürüyenlere ve sabredenlere selam olsun! ??? pic.twitter.com/9jYvLuLKPT — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) September 30, 2019

3 - HÜSEYİN VE KAMİL ÖNE ÇIKTI

Ünal Karaman, Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen'i sahaya sürdü. Böylece Burak Yılmaz'ın etkisini düşürdü. Kamil Ahmet'i sağ açığa koyarak bu bölgeye de enerji yüklemesi yaptı.

4 - TECRÜBE KONUŞUYOR

Kariyerlerinde sayısız büyük maç oynayan Obi Mikel ve Jose Sosa ağırlıklarını koydular. Mikel takımın doğru pozisyon almasını sağladı. Arjantinli yıldız ise maestro gibi oynadı.

5 - ÖZEL TERAPİLER YAPILDI

Sivas maçında penaltı kaçırıp puan kaybına neden olan Sörloth gibi bazı isimlerin morali bozuktu. Ünal Karaman ve Sosa birebir görüşmeler yaptı. Alınacak galibiyetin önemi vurgulandı.

(Fotomaç)