İşte Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı maaş

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken son 8 hafta takımı idare edecek isim belli oldu. Sarı- lacivertli ekip, ligde kalan 8 maç ile Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya Tahir Karapınar ile çıkacak. Yönetim, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen 53 yaşındaki Karapınar'ın 2019-20 sezonunun kalan bölümünde A takımın teknik heyeti (Marco Aurelio, Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel) ile birlikte kulübede olacağını açıkladı.
HEDEF KUPA+AVRUPA BiLETi
Tahir Karapınar sezonun tamamlanmasının ardından ise altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacak. Kanarya, Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktörsüz çıktığı ligdeki Denizlispor ve Konyaspor maçlarından sadece 1 puan çıkarabilmişti. Sarı-lacivertli takımın önünde ligde kalan 8 haftanın yanı sıra Avrupa Ligi'ne katılım için büyük önem arz eden Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final rövanş karşılaşması (ilk maç 1-2) bulunuyor.
İŞTE ALACAĞI MAAŞ
6 Mart 2018'den beri antrenörlük yapmayan Tahir Karapınar bu dönemde İzmir Gazetesi'nde spor yazıları yazdı. Karapınar'ın aylık 20 bin TL kazanacağı ileri sürüldü.
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe içi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Demirkol, “Çok düşük bir ihtimal ama gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir” dedi.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde gitmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağı açıklandı. Fenerbahçe teknik ekibi kalan maçlarda Türkiye Kupası ve Avrupa biletini alabilmeyi hedefliyor.
Sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı takımın başına geçiren Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde ilk sırada yer alan Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere dair yeni açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, “Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Başka birçok takımdan teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi kestirmek güç ancak kesin olan şey Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı” ifadelerini kullandı.
Genç ve yetenekli ayakları kadrosuna katan Fenerbahçe, Schalke 04'ün 2000 doğumlu futbolcusu Levent Mercan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Alman ekibiyle sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan genç 10 numara, tekniğiyle geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.
Kulüp yöneticileri eğer akredite alanlara girerse, en az 60 gün hak mahrumiyeti ve 100-300 bin TL arası para cezası alacak.
Galatasaray'ın eski başkanı Alp Yalman'dan Fatih Terim'e başkanlık teklifi. Yalman, tecrübeli çalıştırıcıya “Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam” ifadelerini kullandı.