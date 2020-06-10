İşte Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı maaş

Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağı açıklandı. Fenerbahçe teknik ekibi kalan maçlarda Türkiye Kupası ve Avrupa biletini alabilmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken son 8 hafta takımı idare edecek isim belli oldu. Sarı- lacivertli ekip, ligde kalan 8 maç ile Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya Tahir Karapınar ile çıkacak. Yönetim, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen 53 yaşındaki Karapınar'ın 2019-20 sezonunun kalan bölümünde A takımın teknik heyeti (Marco Aurelio, Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel) ile birlikte kulübede olacağını açıkladı.

HEDEF KUPA+AVRUPA BiLETi

Tahir Karapınar sezonun tamamlanmasının ardından ise altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacak. Kanarya, Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktörsüz çıktığı ligdeki Denizlispor ve Konyaspor maçlarından sadece 1 puan çıkarabilmişti. Sarı-lacivertli takımın önünde ligde kalan 8 haftanın yanı sıra Avrupa Ligi'ne katılım için büyük önem arz eden Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final rövanş karşılaşması (ilk maç 1-2) bulunuyor.

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

6 Mart 2018'den beri antrenörlük yapmayan Tahir Karapınar bu dönemde İzmir Gazetesi'nde spor yazıları yazdı. Karapınar'ın aylık 20 bin TL kazanacağı ileri sürüldü.