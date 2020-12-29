İşte Sofiane Feghouli'nin kaçıracağı maçlar

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Trabzonspor deplasmanında ilk yarıda sakatlanarak oyunu terk eden Feghouli'nin dün MR'ı çekildi.
Sağ arka adalesinde ağrılar olan Cezayirli futbolcunun en az 2-3 hafta forma giymesi beklenmiyor.
Ocak ayında lig ve kupada arka arkaya maçlara çıkacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'nin yerine Trabzon'da oyuna girip bir de asist yapan Ömer Bayram'ı ilk 11'e monte edecek.
Böylelikle Feghouli ligde Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahada olmayacak
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.
Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat nefes alan Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar gözden geçiriliyor. Devre arası transfer döneminde problemleri çözmeye odaklanan sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin adeta üstünü çizdi. İşte yaşananlar.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medyadan eşine gelen hakaretler sebebiyle ayrılık kararı aldı. Başarılı futbolcunun konuyla ilgili yönetimle görüşeceği öğrenildi.
İngiliz ekibi Everton, Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama'yı kadrosuna katmayı çok istiyor.
Galatasaray'da sağ arka adalesinde ağrılar olan Feghouli en az 2-3 hafta forma giyemeyecek.
Fatih Terim, Trabzon galibiyeti sonrası dönüş yolculuğunda oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Futbolcularını tek tek tebrik eden deneyimli hoca, "Önemli olan sezon sonunda zirvede olmak" ifadelerini kullandı.