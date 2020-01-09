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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 14:24
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 14:31

İşte Simon Falette'nin Fenerbahçe'ye maliyeti

İşte Simon Falette'nin Fenerbahçe'ye maliyeti

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Fenerbahçe'nin büyük tartışmalar arasında imza attırdığı Simon Falette'nin bedavaya kiralandığı ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Sezon başında Adil Rami ve Zanka gibi tecrübeli stoperleri kadrosuna katan Fenerbahçe bu iki oyuncudan istediği verimi alamamış, transfer işlerini yürüten Damien Comolli sert bir şekilde eleştirilmişti.

FALETTE TARAFTARLARIN İÇİNE SİNMEDİ

Sadık Çiftpınar’ın sakatlığı, Rami ve Zanka’nın yetersiz olması sebebiyle defans hattını kalitesini ispat etmiş, tecrübeli bir futbolcu arayan Fenerbahçe’nin Simon Falette’yle anlaşmaya varması taraftarları öfkelendirdi. Boateng, Kjaer, Kolarov gibi yıldızlarla ilgilenmesine rağmen Falette’ye imza attıran Damien Comolli’nin istifası istenirken, Fransız Sportif Direktörün ‘Falette’yi başkanımız istedi’ ifadeleri olayları farklı boyuta getirdi.

BEDAVAYA GELDİ 600 BİN EURO ALACAK

Bundesliga’da sadece 1 maçta forma giyen, milli takıma ise yalnızca 6 kez davet edilen Falette’yi bedavaya kiralayan Sarı Kanarya’nın, 27 yaşındaki Gineli stoperin sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurduğu öğrenilirken, oyuncunun 6 aylık maaşının 600 bin Euro olarak belirlendiği ifade edildi. Daha önce Rogon menajerlik şirketinden Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo’yu transfer eden Fenerbahçe yönetimi yine aynı şirketten Falette’yi renklerine bağlarken, Rogon yetkililerinin Falette üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere “Fenerbahçe Kulübü’ndeki iki oyuncumuzdan (Tolga – Gustavo) memnun olmayan var mı?” açıklamaları ise bir hayli dikkat çekti.

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