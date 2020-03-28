İşte Prosinecki'nin koronavirüs testi sonucu

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Korona Virüsü salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor. Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı. 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor’da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın’dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki’nin test sonucu negatif çıktı. Prosinecki’nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic’in de test sonuçları negatif çıktı.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmadı. Sarı Lacivertliler'de, yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in, Beşiktaş ile oynanan derbi maçı sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal ettiği ve takımın 4 gün bir araya gelmediği öğrenildi.
Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında "çek krizi" çıktı! Golcü futbolcunun transferi sırasında siyah-beyazlılardan aldığı çeki Burak Yılmaz'a veren bordo mavili yönetim, çekin karşılıksız çıkması üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurdu.
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.
Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi