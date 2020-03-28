İşte Prosinecki'nin koronavirüs testi sonucu

SPOR GÜNDEMİ

İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmadı. Sarı Lacivertliler'de, yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Karius Beşiktaş'ı şikayet etti! Karius Beşiktaş'ı şikayet etti! Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.

Fatih Terim büyük FACİAYI böyle önlemiş! Fatih Terim büyük FACİAYI böyle önlemiş! Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in, Beşiktaş ile oynanan derbi maçı sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal ettiği ve takımın 4 gün bir araya gelmediği öğrenildi.

Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Beşiktaş arasında 'karşılıksız çek' krizi Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Beşiktaş arasında 'karşılıksız çek' krizi Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında "çek krizi" çıktı! Golcü futbolcunun transferi sırasında siyah-beyazlılardan aldığı çeki Burak Yılmaz'a veren bordo mavili yönetim, çekin karşılıksız çıkması üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurdu.

Kruse'den karantinada ilk paylaşım! Kruse'den karantinada ilk paylaşım! Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.