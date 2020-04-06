İşte Pedro Henrique'nin efsane 11'i

Sezon başında Hes Kablo Kayserispor’a transfer olan, attığı goller kadar gördüğü kartlar ile çok konuşulan Pedro Henrique, futbolsuz şu günlerde evinde zaman geçiriyor. Futboldan uzak kalmanın üzüntüsü içerisindeki Brezilyalı futbolcu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından en ideal 11’ini paylaştı.
Hes Kablo Kayserispor’un bu sezonki en golcü futbolcusu Pedro Henrique, paylaşımında hiçbir Türk futbolcuya yer vermezken 6 Brezilyalı, 2 Arjantinli, 1 İspanyol, 1 Portekiz ve 1 de İtalyan futbolcunun ismini yazdı. Pedro Henrique’nin efsane 11’inde şu isimler yeraldı:
Taffarel, Maldini, Sergio Ramos, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, Pele, Ronaldo
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