İşte Milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüpler

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak olan Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen aday kadro açıklandı. A Milli Takım ile birlikte U21, U19 ve U18 takımlarında da aday kadrolar belirlendi. 4 büyükler arasında A Milli Takıma en fazla oyuncu gönderen kulüp Fenerbahçe oldu.

Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroya en fazla oyuncu gönderen kulüp 3 isimle Fenerbahçe olurken, geçtiğimiz dönemde aday kadroya hiçbir futbolcusunu gönderemeyen Galatasaray'dan bu kez Ömer Bayram davet edildi. Beşiktaş ve Trabzonspor da A Milli Takıma 2'şer futbolcu gönderdi.

A MİLLİ TAKIM

Fenerbahçe: 3 - Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan

Beşiktaş: 2 - Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz

Trabzonspor: 2 - Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak

Galatasaray: 1 - Ömer Bayram

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda ise Galatasaray'dan futbolcu yer almazken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 2'şer oyuncu davet edildi.

U21 MİLLİ TAKIMI

Fenerbahçe: 2 - Altay Bayındır, Murat Sağlam

Beşiktaş: 2 - Muhayer Oktay, Güven Yalçın

Trabzonspor: 2 - Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun

Galatasaray: -

U19'DA BEŞİKTAŞ, U18'DE GALATASARAY ÖNDE

Milli takımlarımızın alt yaş gruplarında da aday kadrolar açıklanırken U19 takımında Beşiktaş'tan 6, U18 takımında da Galatasaray'dan 3 futbolcu yer aldı.

U18 MİLLİ TAKIMI

Galatasaray: 3 - Bozan Uymaz, Metehan Baltacı, Erencan Yardımcı

Trabzonspor: 2 - Hakan Yeşil, Muhammet Akpınar

Beşiktaş: -

Fenerbahçe: -

U19 MİLLİ TAKIMI

Beşiktaş: 6 - Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Emre Yıldız, İlkay İşler

Trabzonspor: 3 - Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Taha Tunç

Galatasaray: 1 - Berk Akdemir

Fenerbahçe: 1 - Muhammed Gümüşkaya

MİLLİ TAKIMLARA TOPLAMDA EN FAZLA OYUNCU GÖNDEREN KULÜPLER (U18, U19, U21, A Milli Takım)

Beşiktaş: 10

Trabzonspor: 9

Fenerbahçe: 6

Galatasaray: 5

(Futbol Arena)