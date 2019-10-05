İşte Milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüpler
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklanırken kulüplerin yolladıkları oyuncu sayıları da belli oldu.
EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak olan Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen aday kadro açıklandı. A Milli Takım ile birlikte U21, U19 ve U18 takımlarında da aday kadrolar belirlendi. 4 büyükler arasında A Milli Takıma en fazla oyuncu gönderen kulüp Fenerbahçe oldu.
Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroya en fazla oyuncu gönderen kulüp 3 isimle Fenerbahçe olurken, geçtiğimiz dönemde aday kadroya hiçbir futbolcusunu gönderemeyen Galatasaray'dan bu kez Ömer Bayram davet edildi. Beşiktaş ve Trabzonspor da A Milli Takıma 2'şer futbolcu gönderdi.
A MİLLİ TAKIM
Fenerbahçe: 3 - Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan
Beşiktaş: 2 - Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz
Trabzonspor: 2 - Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak
Galatasaray: 1 - Ömer Bayram
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda ise Galatasaray'dan futbolcu yer almazken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 2'şer oyuncu davet edildi.
U21 MİLLİ TAKIMI
Fenerbahçe: 2 - Altay Bayındır, Murat Sağlam
Beşiktaş: 2 - Muhayer Oktay, Güven Yalçın
Trabzonspor: 2 - Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun
Galatasaray: -
U19'DA BEŞİKTAŞ, U18'DE GALATASARAY ÖNDE
Milli takımlarımızın alt yaş gruplarında da aday kadrolar açıklanırken U19 takımında Beşiktaş'tan 6, U18 takımında da Galatasaray'dan 3 futbolcu yer aldı.
U18 MİLLİ TAKIMI
Galatasaray: 3 - Bozan Uymaz, Metehan Baltacı, Erencan Yardımcı
Trabzonspor: 2 - Hakan Yeşil, Muhammet Akpınar
Beşiktaş: -
Fenerbahçe: -
U19 MİLLİ TAKIMI
Beşiktaş: 6 - Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Emre Yıldız, İlkay İşler
Trabzonspor: 3 - Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Taha Tunç
Galatasaray: 1 - Berk Akdemir
Fenerbahçe: 1 - Muhammed Gümüşkaya
MİLLİ TAKIMLARA TOPLAMDA EN FAZLA OYUNCU GÖNDEREN KULÜPLER (U18, U19, U21, A Milli Takım)
Beşiktaş: 10
Trabzonspor: 9
Fenerbahçe: 6
Galatasaray: 5
(Futbol Arena)