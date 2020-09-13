İşte Leipzig'in Alexander Sörloth için Trabzonspor'a yaptığı teklif

Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor’da Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Milli maç için gittiği ülkesinden 11 Eylül’de Trabzon’a döneceğini bildiren Sörloth, söz verdiği günde gelmedi. Norveçli oyuncunun telefonlara çıkmadığı bildirildi. Hollanda ve Alman basınında Sörloth’un Leipzig’le anlaştığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bunun üzerine Trabzonspor kulübünden şu açıklama yapıldı: “Futbolcumuz Alexander Sörloth için RB Leipzig Kulübü’nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.
İDMANDA NOTER TESPİTİ YAPILDI
Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Sörloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir. Bugün itibarıyla henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.”
10 TRABZONSPOR’A, 6 CRYSTAL PALACE’A, 3,5 SÖRLOTH’A
Alman basını Leipzig’le yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi. Crystal Palace, Sörloth ve Trabzonspor ile yapılan görüşmelerde Alman ekibinin Bordo-Mavili takıma 10 milyon euro ödeyeceği, ayrıca Crystal Palace’a verilecek 6 milyon euroyu da üstlendiği bildirildi. Norveçli golcü ise yıllık 3,5 milyon euro karşılığı 5 yıllık imza atacak.
TEMASIM OLMADI
Sörloth'un babası Goran Sörloth, “Oğlumla henüz bu konu hakkında görüşmedik. Sörloth’un Leipzig’e transfer olup olmayacağını da bilmiyorum. Resmi belgeleri görene kadar bir şey söyleyemem. Dediğim gibi Sörloth ile temasım olmadı” dedi.
NAGELSMANN: ÇOK KARMAŞIK
Leipzig'in hocası Nagelsmann, “Sörloth’ü istiyoruz ancak Sörloth’un transferi çok karmaşık bir hal aldı; çok çok karmaşık” dedi.
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