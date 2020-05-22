İşte Jürgen Klopp farkı

ORUÇ tutan futbolcusu Mohamed Salah'a yapılan eleştirilere ‘Herkes ibadetinde hürdür' diyerek destek veren Liverpool Teknik Direktörü Klopp, bu kez koronavirüs salgınına karşı korku ve endişe duyup idmanlara çıkmak istemeyen oyuncularını, kararlarında serbest bıraktı.

AKŞAM

ORUÇ tutan futbolcusu Mohamed Salah’a yapılan eleştirilere ‘Herkes ibadetinde hürdür’ diyerek destek veren Liverpool Teknik Direktörü Klopp, bu kez koronavirüs salgınına karşı korku ve endişe duyup idmanlara çıkmak istemeyen oyuncularını, kararlarında serbest bıraktı. “İsteyen idmana çıkar, isteyen çıkmaz. Bunun için onlara ceza veremeyiz” diye konuştu.