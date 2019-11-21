Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6924
  • 6,3147
  • 269.62
  • 106623
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. İşte Jose Mourinho'nun transferdeki ilk hedefi

İşte Jose Mourinho'nun transferdeki ilk hedefi

İşte Jose Mourinho'nun transferdeki ilk hedefi

Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho'nun Real Madrid'den Gareth Bale'i istediği kaydedildi.

Tottenham'da teknik direktörlüğe gelen Jose Mourinho'nun ilk transfer hedefi ortaya çıktı.

İspanya medyasında çeşitli medya organlarında çıkan haberlere göre Portekizli teknik adam, Real Madrid'de gözden düşen Gareth Bale'i, yıldızlaştığı Tottenham'a geri döndürmek istiyor.

Manchester United'da çalışırken de 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer etmeye çalışan tecrübeli hoca, bir kez daha Galli oyuncunun peşine düştü.

Real Madrid'de beklentilerin altında kalan ve milli takım maçında elinde "Galler, Golf, Madrid" yazan bir bayrakla fotoğrafları çıktıktan sonra taraftarları da kızdıran Bale için Çin'den de birçok kulübün devrede olduğu kaydediliyor.

2013 yılında 101 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 7 maçta 597 dakika süre aldı ve 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)


Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sert çıktı! 'O insana prim yaptırmayın'
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uyla ilgili gözlerden kaçan detay!
Cristiano Ronaldo'yla ilgili flaş iddia!
Kadir Doğulu'nun 17 yaşındaki hali sosyal medyayı salladı!
Elimi Bırakma dizisinden hayranlarını üzen haber!

Minik Kız, Tayı Evlerinin Banyosunda Böyle Yıkadı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en garip canlıları

Marmara Denizi'ndeki büyük deprem araştırmasının ilk sonuçları belli oldu