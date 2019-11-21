İşte Jose Mourinho'nun transferdeki ilk hedefi

Tottenham'da teknik direktörlüğe gelen Jose Mourinho'nun ilk transfer hedefi ortaya çıktı.

İspanya medyasında çeşitli medya organlarında çıkan haberlere göre Portekizli teknik adam, Real Madrid'de gözden düşen Gareth Bale'i, yıldızlaştığı Tottenham'a geri döndürmek istiyor.

Manchester United'da çalışırken de 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer etmeye çalışan tecrübeli hoca, bir kez daha Galli oyuncunun peşine düştü.

Real Madrid'de beklentilerin altında kalan ve milli takım maçında elinde "Galler, Golf, Madrid" yazan bir bayrakla fotoğrafları çıktıktan sonra taraftarları da kızdıran Bale için Çin'den de birçok kulübün devrede olduğu kaydediliyor.

2013 yılında 101 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 7 maçta 597 dakika süre aldı ve 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)