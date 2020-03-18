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aksam.com.tr
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 15:32
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  • 18 Mart 2020 Çarşamba 15:34

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve yardımcıları ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli takımın başında kimin olacağı hala belirsizliğini korurken B planı devreye girecek.

Sarı-lacivertli ekipte UEFA A Lisansı ile 2 maça çıkma hakkı bulunan Zeki Murat Göle'nin süresi dolarken Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde kimin görev alacağı belli oldu. Birçok teknik adamla görüşme gerçekleştiren ve kriter olarak "Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu iyi bilen teknik adam" şartı koyan sarı-lacivertli yönetim istediği şartlarda bir teknik adam bulana kadar kulüpte görevli pro-lisans sahibi hocalarını göreve getirecek. Hali hazırda Fenerbahçe bünyesinde altyapıda görev yapan Serdar Bayat ile Şenol Çorlu'nun pro-lisansının bulunması yeni sezona kadar yönetimin elini rahatlattı.

Pro-Lisansı bulunan Serdar Bayat alt yapılarda görev yaparken, U21'deki görevi 2019'da sonlandırılan ama alt yapı koordinasyonunda halen görevi bulunan bir başka Pro-Lisanslı Şenol Çorlu da Kayserispor maçı ve ligin geri kalan haftalarında görev almaya hazır.

Ligin 27'nci haftasında Cuma günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Serdar Bayat'ın isminin esame listesinde teknik direktör olması beklenirken Şenol Çorlu'nun da belki kulübede belki dışarıdan destek vermesi bekleniyor.

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İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı
İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.

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