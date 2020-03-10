İşte Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş'a ödeyeceği maaş!

Sivasspor'la sözleşmesini uzatmayan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı tercih etti. Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi hakkında çıkan spekülasyonlara sahada cevap veren Mert Hakan ile Galatasaray arasındaki kontratın detayları ortaya çıktı
Sarı-kırmızılılarla sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor'da yıllık kazandığı 700 bin TL'yi Aslan, aylık olarak önerdi. Futbolcularına Haziran-Temmuz hariç 10 ay düzenli maaş yatıran sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki on numaraya 7 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Galatasaray bonservisi elinde gelecek olan yıldız oyuncuya ayrıca imza parası da verecek.
(Sabah)
Christoph Daum, Fenerbahçe ile ilgili temkinli konuştu: “F.Bahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda F.Bahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. F.Bahçe'nin geleceği için en iyi kararı F.Bahçe yönetim kurulu verecektir.”
İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.
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