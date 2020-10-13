İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 6 isim

Sabah

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa karşısında beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, ilk 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla zirvede bulunan rakibini mağlup ederek üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

Cimbom'da gözler Akdeniz ekibiyle oynanacak kritik maça çevrilirken, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştiremeyen yönetim, ocak ayında bu durumu telafi etmeyi planlıyor.

Ara transfer döneminde başta orta saha olmak üzere birkaç transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da takımdan gönderilecek isimler de merak konusu oldu. Fatih Terim'in takımda düşünmediği isimleri büyük ölçüde belirlediği ve bu oyuncularla ocak ayında yolların ayrılması planlandığı öğrenildi. İşte ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimler:

YOUNES BELHANDA

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Belhanda, ocak ayında elden çıkarılmaya çalışılacak. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de satış listesine koyduğu Faslı futbolcu için istenen teklifi alamamış ve oyuncu Galatasaray'da kalmıştı. Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belhanda'yı ocak ayında göndererek deneyimli isimden kazanç sağlamayı hedefliyor.

SOFIANE FEGHOULI

Galatasaray'da Belhanda ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sofiane Feghouli'ydi. Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünmediği Cezayirli yıldız için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirecek. Feghouli'nin adı yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılıyordu.

RYAN BABEL

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak sezonun ikinci yarısında disiplinsiz davranışları nedeniyle Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, sezon başında sarı-kırmızılı takıma geri dönmüştü. Aslan, hem ilerleyen yaşı hem de yüksek maliyeti nedeniyle kadro planlamasında düşünmediği Hollandalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

OZORNWAFOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Nijerya'nın Enyimba Aba takımından transfer ettiği ve aynı sezon İspanya'nın Almeria takımına kiraladığı Valentine Ozorwafor, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan 21 yaşındaki stoperin ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Şener Özbayraklı da ara transfer döneminde gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Cimbom, adı Süper Lig ekipleriyle anılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki sağ beki ara transfer döneminde satmaya çalışacak. Aksi halde Şener ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

JESSE SEKIDIKA

Galatasaray'ın geride bıraktığımız ara transfer döneminde Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Fatih Terim'in zaman zaman şans verdiği Nijeryalı futbolcu, gösterdiği performansla isteneni veremedi. Sarı-kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sekidika'nın kiralanması bekleniyor.