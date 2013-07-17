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  • 17 Temmuz 2013 Çarşamba 14:04
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İşte fikstür! Süper Lig'de derbi haftaları

İşte fikstür! Süper Lig'de derbi haftaları

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Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu fikstürü İstanbul'da düzenlenen törenle çekildi.

Ligin resmi yayıncısı Digitürk'ün Ayazağa'daki stüdyolarında gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Ufuk Özerten, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

18 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon, 17-18-19 Ağustos 2013'te oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligin ilk devresi 28-29-30 Aralık 2013 tarihinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla sona erecek.

Süper Lig'in 56. sezonunun ikinci yarısı 24 Ocak 2014'te başlayacak ve 34 haftalık maraton 19 Mayıs 2014'te tamamlanacak.

DERBİ TARİHLERİ

Beşiktaş - Trabzonspor 1. HAFTA

Beşiktaş - Galatasaray 5. HAFTA

Fenerbahçe - Trabzonspor 7. HAFTA

Fenerbahçe - Galatasaray 11. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş 13. HAFTA

Galatasaray - Trabzonspor 16. HAFTA

1.Hafta

ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

TORKU KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEPSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

2.Hafta

BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GAZİANTEPSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR

SİVASSPOR - TORKU KONYASPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - KAYSERİSPOR

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

3.Hafta

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

ESKİŞEHİRSPOR - GALATASARAY A.Ş.

KAYSERİSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - BURSASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - SİVASSPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GAZİANTEPSPOR

TORKU KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR

4.Hafta

BURSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR

GALATASARAY A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

GAZİANTEPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

SİVASSPOR - ESKİŞEHİRSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - TORKU KONYASPOR

5.Hafta

ESKİŞEHİRSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - GAZİANTEPSPOR

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

TORKU KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BURSASPOR

6.Hafta

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş.

BURSASPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

GALATASARAY A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - TORKU KONYASPOR

GAZİANTEPSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - KAYSERİSPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - SİVASSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR

7.Hafta

KASIMPAŞA A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - BURSASPOR

ESKİŞEHİRSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEPSPOR

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - GALATASARAY A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

TORKU KONYASPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

8.Hafta

BURSASPOR - KAYSERİSPOR

GALATASARAY A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - SİVASSPOR

GAZİANTEPSPOR - TORKU KONYASPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - ESKİŞEHİRSPOR

9.Hafta

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

ESKİŞEHİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

SİVASSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEPSPOR

TORKU KONYASPOR - BURSASPOR

10.Hafta

BURSASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - ESKİŞEHİRSPOR

GALATASARAY A.Ş. - TORKU KONYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

GAZİANTEPSPOR - SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

11.Hafta

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

SİVASSPOR - BURSASPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - GAZİANTEPSPOR

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ESKİŞEHİRSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş.

TORKU KONYASPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

12.Hafta

BURSASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - TORKU KONYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR

GAZİANTEPSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

KAYSERİ ERCİYESSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR

13.Hafta

KAYSERİSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

SİVASSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

ESKİŞEHİRSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - BURSASPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEPSPOR

TORKU KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

14.Hafta

GALATASARAY A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

BURSASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

BEŞİKTAŞ A.Ş. - SİVASSPOR

GAZİANTEPSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - TORKU KONYASPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - KAYSERİSPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - ESKİŞEHİRSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

15.Hafta

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş.

KAYSERİSPOR - ESKİŞEHİRSPOR

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

GAZİANTEPSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - BURSASPOR

TORKU KONYASPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

16.Hafta

GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

BURSASPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

ESKİŞEHİRSPOR - GAZİANTEPSPOR

KAYSERİSPOR - TORKU KONYASPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - SİVASSPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

17.Hafta

KAYSERİ ERCİYESSPOR - GALATASARAY A.Ş.

SİVASSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GAZİANTEPSPOR - BURSASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

TORKU KONYASPOR - ESKİŞEHİRSPOR

18.Hafta

BURSASPOR - ESKİŞEHİRSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - TORKU KONYASPOR

GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY A.Ş.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

19.Hafta

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - GAZİANTEPSPOR

ESKİŞEHİRSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR

TORKU KONYASPOR - SİVASSPOR

GALATASARAY A.Ş. - BURSASPOR

20.Hafta

GALATASARAY A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

BURSASPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - KAYSERİSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - TORKU KONYASPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

21.Hafta

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

ESKİŞEHİRSPOR - SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

TORKU KONYASPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİANTEPSPOR

22.Hafta

GENÇLERBİRLİĞİ - TORKU KONYASPOR

BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR

GAZİANTEPSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - ESKİŞEHİRSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - SİVASSPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

23.Hafta

KAYSERİSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

SİVASSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

ESKİŞEHİRSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - GAZİANTEPSPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - BURSASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

TORKU KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

24.Hafta

BURSASPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

GALATASARAY A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR

GAZİANTEPSPOR - KAYSERİSPOR

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

KAYSERİ ERCİYESSPOR - TORKU KONYASPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

25.Hafta

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

KAYSERİSPOR - BURSASPOR

SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

ESKİŞEHİRSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - GALATASARAY A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

FENERBAHÇE A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR

TORKU KONYASPOR - GAZİANTEPSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

26.Hafta

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR

BURSASPOR - TORKU KONYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

GALATASARAY A.Ş. - KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

GAZİANTEPSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - SİVASSPOR

27.Hafta

KAYSERİSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

SİVASSPOR - GAZİANTEPSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

ESKİŞEHİRSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR

TORKU KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

28.Hafta

TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

BURSASPOR - SİVASSPOR

GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

GAZİANTEPSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - ESKİŞEHİRSPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - TORKU KONYASPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

29.Hafta

SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.

KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - GAZİANTEPSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİ ERCİYESSPOR

TORKU KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

30.Hafta

BURSASPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

GAZİANTEPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - SİVASSPOR

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - ESKİŞEHİRSPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KAYSERİSPOR

KAYSERİ ERCİYESSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TORKU KONYASPOR

31.Hafta

KAYSERİSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

ESKİŞEHİRSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - GALATASARAY A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEPSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR

TORKU KONYASPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

32.Hafta

BURSASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

ESKİŞEHİRSPOR - KAYSERİSPOR

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - TORKU KONYASPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

KAYSERİ ERCİYESSPOR - GAZİANTEPSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - SİVASSPOR

33.Hafta

KAYSERİ ERCİYESSPOR - BURSASPOR

SİVASSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

GAZİANTEPSPOR - ESKİŞEHİRSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR

TORKU KONYASPOR - KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

34.Hafta

BURSASPOR - GAZİANTEPSPOR

GALATASARAY A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - SİVASSPOR

ESKİŞEHİRSPOR - TORKU KONYASPOR

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR

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