İşte fikstür! Süper Lig'de derbi haftaları

Ligin resmi yayıncısı Digitürk'ün Ayazağa'daki stüdyolarında gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Ufuk Özerten, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.
18 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon, 17-18-19 Ağustos 2013'te oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligin ilk devresi 28-29-30 Aralık 2013 tarihinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla sona erecek.
Süper Lig'in 56. sezonunun ikinci yarısı 24 Ocak 2014'te başlayacak ve 34 haftalık maraton 19 Mayıs 2014'te tamamlanacak.
DERBİ TARİHLERİ
Beşiktaş - Trabzonspor 1. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray 5. HAFTA
Fenerbahçe - Trabzonspor 7. HAFTA
Fenerbahçe - Galatasaray 11. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş 13. HAFTA
Galatasaray - Trabzonspor 16. HAFTA
1.Hafta
ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
TORKU KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEPSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
2.Hafta
BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
GAZİANTEPSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR
SİVASSPOR - TORKU KONYASPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - KAYSERİSPOR
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
3.Hafta
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
ESKİŞEHİRSPOR - GALATASARAY A.Ş.
KAYSERİSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - BURSASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - SİVASSPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GAZİANTEPSPOR
TORKU KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR
4.Hafta
BURSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR
GALATASARAY A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
GAZİANTEPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
SİVASSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - TORKU KONYASPOR
5.Hafta
ESKİŞEHİRSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - GAZİANTEPSPOR
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
TORKU KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BURSASPOR
6.Hafta
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş.
BURSASPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
GALATASARAY A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - TORKU KONYASPOR
GAZİANTEPSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - KAYSERİSPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - SİVASSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR
7.Hafta
KASIMPAŞA A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - BURSASPOR
ESKİŞEHİRSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KAYSERİSPOR - GAZİANTEPSPOR
SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - GALATASARAY A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
TORKU KONYASPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
8.Hafta
BURSASPOR - KAYSERİSPOR
GALATASARAY A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - SİVASSPOR
GAZİANTEPSPOR - TORKU KONYASPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
9.Hafta
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
ESKİŞEHİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.
SİVASSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEPSPOR
TORKU KONYASPOR - BURSASPOR
10.Hafta
BURSASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - ESKİŞEHİRSPOR
GALATASARAY A.Ş. - TORKU KONYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
GAZİANTEPSPOR - SİVASSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
11.Hafta
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
SİVASSPOR - BURSASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - GAZİANTEPSPOR
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş.
TORKU KONYASPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
12.Hafta
BURSASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - SİVASSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - TORKU KONYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR
GAZİANTEPSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
KAYSERİ ERCİYESSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR
13.Hafta
KAYSERİSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
SİVASSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
ESKİŞEHİRSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - BURSASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEPSPOR
TORKU KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14.Hafta
GALATASARAY A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
BURSASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
BEŞİKTAŞ A.Ş. - SİVASSPOR
GAZİANTEPSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - TORKU KONYASPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - KAYSERİSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
15.Hafta
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş.
KAYSERİSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GAZİANTEPSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - BURSASPOR
TORKU KONYASPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
16.Hafta
GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
BURSASPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR - GAZİANTEPSPOR
KAYSERİSPOR - TORKU KONYASPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - SİVASSPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
17.Hafta
KAYSERİ ERCİYESSPOR - GALATASARAY A.Ş.
SİVASSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
GAZİANTEPSPOR - BURSASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TORKU KONYASPOR - ESKİŞEHİRSPOR
18.Hafta
BURSASPOR - ESKİŞEHİRSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - TORKU KONYASPOR
GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY A.Ş.
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
SİVASSPOR - KAYSERİSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19.Hafta
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - GAZİANTEPSPOR
ESKİŞEHİRSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR
TORKU KONYASPOR - SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. - BURSASPOR
20.Hafta
GALATASARAY A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
BURSASPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - KAYSERİSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - TORKU KONYASPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
21.Hafta
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR - SİVASSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
TORKU KONYASPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİANTEPSPOR
22.Hafta
GENÇLERBİRLİĞİ - TORKU KONYASPOR
BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR
GAZİANTEPSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - ESKİŞEHİRSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - SİVASSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
23.Hafta
KAYSERİSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
SİVASSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
ESKİŞEHİRSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - GAZİANTEPSPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - BURSASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
TORKU KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
24.Hafta
BURSASPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
GALATASARAY A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR
GAZİANTEPSPOR - KAYSERİSPOR
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
KAYSERİ ERCİYESSPOR - TORKU KONYASPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
25.Hafta
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
KAYSERİSPOR - BURSASPOR
SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - GALATASARAY A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
FENERBAHÇE A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR
TORKU KONYASPOR - GAZİANTEPSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
26.Hafta
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR
BURSASPOR - TORKU KONYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
GALATASARAY A.Ş. - KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
GAZİANTEPSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - SİVASSPOR
27.Hafta
KAYSERİSPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
SİVASSPOR - GAZİANTEPSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR
TORKU KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
28.Hafta
TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
BURSASPOR - SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
GAZİANTEPSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - ESKİŞEHİRSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - TORKU KONYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
29.Hafta
SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - GAZİANTEPSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİ ERCİYESSPOR
TORKU KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.Hafta
BURSASPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
GAZİANTEPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - SİVASSPOR
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KAYSERİSPOR
KAYSERİ ERCİYESSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TORKU KONYASPOR
31.Hafta
KAYSERİSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - GALATASARAY A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEPSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR
TORKU KONYASPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
32.Hafta
BURSASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
ESKİŞEHİRSPOR - KAYSERİSPOR
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - TORKU KONYASPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
KAYSERİ ERCİYESSPOR - GAZİANTEPSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - SİVASSPOR
33.Hafta
KAYSERİ ERCİYESSPOR - BURSASPOR
SİVASSPOR - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
SANİCA BORU ELAZIĞSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GAZİANTEPSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
TORKU KONYASPOR - KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
34.Hafta
BURSASPOR - GAZİANTEPSPOR
GALATASARAY A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - SİVASSPOR
ESKİŞEHİRSPOR - TORKU KONYASPOR
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİCAL PARK ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - SANİCA BORU ELAZIĞSPOR
F.BAHÇE'DEN ŞENES ERZİK'E ŞOK CEVAP
LÜTFİ ARIBOĞAN'DAN YILDIRIM'A GÖNDERME
İŞTE SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE DERBİLER
BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİNİ BÜLENT UYGUN AÇIKLADI
CARDOZO'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
EBRU KÖKSAL'DAN F.BAHÇE'YE YANIT!
M. ALİ AYDINLAR BU GÜNLERİ GÖRMÜŞTÜ
FİKRET ORMAN: 'PES ETMEDİK'
BABAM DROGBA
F.BAHÇE'YE GÖRE SUÇLU G.SARAY!
MALOUDA TRABZON'DA
F.BAHÇE'DEN MUHALEFET HAREKATI!
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.
Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.
Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de stoper bölgesindeki eksiklikler dikkat çekiyor. Sarı-Kanarya'da Lemos ve Serdar Aziz yok. Hazırlık maçlarında performansıyla geçer not alan Sadık Çiftpınar, Tisserand'ın yanında ilk 11'de başlayacak.