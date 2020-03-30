İşte Fenerbahçe'nin forvet adayları

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı

Sarı-Lacivertliler, önceliği sezon sonunda bonservisi elinde olacak forvetlere verecek. Oyuncu izleme komitesi, yeni teknik adam için liste hazırlıyor. Listede yeni hocanın isteğine göre, oyun stili Muriç’e benzeyen isimler de yer alıyor, farklı tarza sahip hücumcular da... İşte olası golcü adayları:

Giroud: Fransız yıldız 33 yaşında olmasına rağmen performans olarak hâlâ üst düzeyde. Aynı zamanda Giroud’nun talibi de çok. Ara transfer döneminde Manchester United ve Tottenham kendisini istemiş, tecrübeli oyuncu İnter ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Chelsea oyuncuyu satmadı. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Olivier Giroud’nun mutlaka yine talipleri olacaktır ama muhtemelen bu kadar yüksek seviyede değil. Fenerbahçe için kolay hedef olmadığı bir gerçek. Eğer imza attırılırsa; bonservisinin elinde olması, profesyonelliği ve istikrarıyla tam bir fırsat transferi olur.

Dzyuba: Rus forvet, listedeki adaylar arasında oyun stili olarak Vedat Muriç’in boşluğunu tam olarak dolduracak isim. Artem Dzyuba, menacerler aracılığıyla bir süre önce Fenerbahçe’ye önerilmişti. Oyuncu izleme komitesinin, Dzyuba ile ilgili detaylı bir rapor hazırladığı ve ‘olumlu’ görüş bildirdiği öğrenildi. 31 yaşındaki golcü, kariyerinin son döneminde ilk kez ülkesi dışına çıkmak istiyor. Bu nedenle Sarı- Lacivertliler’in teklif yapması halinde buna sıcak bakma ihtimali yüksek. Şimdilik başka bir talibi olmaması da avantaj. Eğer istenen Muriç tarzı bir forvetse, Dzyuba tam da aranan isim.

Moussa Sylla: Sylla, son yıllarda gençlere ciddi yatırım yapan Monaco’nun, henüz 14 yaşındayken büyük umutlarla altyapısına aldığı bir isim. Ancak Fransız ekibinin önceki iki sezonda düşme tehlikesi yaşaması, Sylla gibi gençlere şans verememesine neden oldu. Yönetimin transferde geleceğe yatırım yapmak istemesi nedeniyle 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Sarı- Lacivertliler için ideal bir seçenek. Fransa Milli Takımı’nın çeşitli yaş gruplarında forma giyen Sylla, iyi bir teknik adamın elinde Fenerbahçe’nin Eljif Elmas gibi parlatıp iyi paralara satabileceği bir potansiyel.

Yuri Alberto: Brezilyalı genç yetenek, sadece bugün için değil, gelecek sezonlar için de çok önemli bir transfer olacak. Henüz 19 yaşında olan Yuri Alberto, Brezilya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giydi. Tekniği yüksek, hızlı ve gelişime çok açık bir forvet. Çok yönlü özellikleri, Alberto’nun kanatlarda da oynayabilmesini sağlıyor. Böyle bir yeteneğin sezon sezonunda bedava alınabilecek olması çok büyük şans. Fenerbahçe; Alex, Edu, Deivid, Fabio Luciano gibi eski Brezilyalı yıldızlarını devreye sokarak bu transferde rakiplerinin bir adım önüne geçebilir.

Moting: Moting’in PSG ile olan sözleşmesi bitecek. 1 sene uzatma opsiyonu bulunsa da Fransız ekibinin bunu kullanması beklenmiyor. Kamerunlu futbolcunun adı daha önce de Türk takımlarıyla anıldı. Sol kanat, forvet ve forvet arkasında oynayabilmesi, onu gerçek bir joker yapıyor. Bu transferde Fenerbahçe’nin elini güçlendirecek önemli bir detay var. Ali Koç’un çok iyi çalıştıklarını söylediği, Luiz Gustavo ve Simon Falette’in de temsilciliğini yapan ROGON firması, aynı zamanda Moting’in de menaceri. 31 yaşındaki oyuncu tarz olarak Muriç’e benzemese de hücumda çok kullanışlı bir parça olabilir.

(Fanatik)