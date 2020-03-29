İşte Fatih Terim'in son durumu

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, koronavirüs nedeniyle tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le telefonda görüştü.
Fatih Çekirge'nin yazısından dikkat çeken bölümler şu şekilde:
"İKİ ÜÇ GÜNE BİR TEST DAHA"
Hastanedeki odasından telefonla görüştüğüm Fatih Terim'in sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi. Test sonrası evine geçer. Bana göre yakında normal hayatına döner. Savunma bitti, hücuma başladık...
Birbirimize hep adaş dedik. Her başarısında aramıştım.. Kayıplarda "Boş ver adaş" demiştim. Bu defa hastane odasında aradım. İlk sözüm şu oldu: "Sevgili adaş sen sokağa çıktığın gün hepimiz moral bulacağız. Yalnız Galatasaray değil tüm futbol camiasının ruhu da sokağa çıkacak."
Gülerek şöyle dedi:
- "Vallahi adaş doktorlar çok iyi bakıyor."
"Peki ne zaman bir sonuç alınır?"
- "Doktorlar iki üç güne bir test daha yaparız diyor."
SESİNDE YORGUNLUK BELİRTİSİ YOK
Konuşmanın sonrası bize özel kalsın. Ama şu kadarını söylemeliyim ki, sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi.
Test sonrası evine geçer. Arada güldük. Bana göre yakında normal hayatına döner. Sonra.
"Sonra, UEFA Kupası'nı kaldırdığı gibi. Kalbini de bir cesaret kupası gibi ellerine alıp; başında yükselterek hastaneden çıkar."
Hadi bakalım adaş korona deplasmanda. Savunma bitti hücuma başladık.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından son durumu merak konusu oldu. Gazeteci Fatih Çekirge efsane çalıştırıcı ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.
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