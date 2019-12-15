İşte Falcao'nun Ankaragücü maçı performansı

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, 74 gün sonra bir resmi maça ilk 11'de başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao, sonraki 11 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-kırmızılı takımın son 2 karşılaşmasında da sonradan oyuna dahil olan Falcao, 13 maç aradan sonra 11'de sahadaki yerini aldı.

"ÇIKAR BENİ HOCAM"

Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'e geri dönen Falcao, 76.dakikada oyundan kendi isteğiyle çıktı.

Fatih Terim'e kendisini oyundan alması yönünde işaret eden Kolombiyalı futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde 31 kez topla buluştu ve attığı 4 şutta 1 isabet sağlayabildi.

(Sporx)