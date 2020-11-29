İşte Erol Bulut'un Beşiktaş maçı galibiyet planı

Fenerbahçe’nin teknik patronu, 90 dakika boyunca takımının sakin ve sabırlı kalması gerektiğini dile getirdi. Fizik kondisyonlarının rakibe göre yüksek olduğunu düşünen başarılı teknik adam, bu avantajın
derbinin kaderini çizebileceğini ifade etti
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin planı belli oldu. Erol Bulut ve teknik heyet takımdan sabırlı oyun istedi. Yapılan analizlerde bir an önce sonuca gitme düşüncesinin oyunu olumsuz yönde etkileyeceği ifade edildi ve maçın 90 dakika olduğunun altı çizildi.
Sezona iyi başlasa da sarı-lacivertliler içeride sürpriz puanlar kaybetti. Hatay ve Konyaspor karşında 5 puan bırakan takımın hedefi içeride artık minimum puan kaybı yaşamak. Bu nedenle Beşiktaş derbisinde bir an önce maçı koparma düşüncesi oyun disiplininden kopma getirebilir. Bu nedenle taktiksel disipline bağlı kalmak bu maçta üç puanı getirecek vurgusu yapılıyor.
Fenerbahçe’nin bugünkü maçta en çok güvendiği unsurların başında fiziksel durumu ve kapasitesi geliyor. Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos’un antrenman programı takımı fazlasıyla yorsa da bunun meyveleri yavaş yavaş toplanmaya başlandı.
Yetenek artısı
Yapılan ölçümlerde takımın son bölümlerde ayakta kaldığı ve rakiplerine göre daha etkili olduğu tespit edildi. Bu nedenle sarı-lacivertliler sabırlı oyun ve fizik kapasitesi sayesinde maçı son bölümde de koparabileceğini düşünüyor.
Perotti ve Mert Hakan’ın da takıma dahil olmasının ardından bireysel yetenekle maçı çevirebilecek oyuncu sayısı arttı. Erken gol gelmediği taktirde panik yapmadan, oyun disiplinine bağlı kalarak ve son olarak da bireysel yeteneklerin devreye girmesiyle sarı-lacivertliler bu maçtan üç puan alacağını düşünüyor.
Diego Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara (19), Maradona'nın defnedilmesinden 24 saat sonra DNA testi için mezarın geri kazılmasını talep ediyor.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin planını belirledi, öğrencilerinden telaş yapmadan son ana kadar maçın içinde kalmalarını istedi.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası için "Şampiyonluk yarışında olup olmamak Fatih Terim'in elinde. Çünkü Fatih Terim'in formsuzluğu direkt olarak takımı etkiliyor." dedi.
Ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." dedi.
Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.