İşte Erol Bulut'un Beşiktaş maçı galibiyet planı

Milliyet

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin planını belirledi, öğrencilerinden telaş yapmadan son ana kadar maçın içinde kalmalarını istedi.

Fenerbahçe’nin teknik patronu, 90 dakika boyunca takımının sakin ve sabırlı kalması gerektiğini dile getirdi. Fizik kondisyonlarının rakibe göre yüksek olduğunu düşünen başarılı teknik adam, bu avantajın

derbinin kaderini çizebileceğini ifade etti

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin planı belli oldu. Erol Bulut ve teknik heyet takımdan sabırlı oyun istedi. Yapılan analizlerde bir an önce sonuca gitme düşüncesinin oyunu olumsuz yönde etkileyeceği ifade edildi ve maçın 90 dakika olduğunun altı çizildi.

Sezona iyi başlasa da sarı-lacivertliler içeride sürpriz puanlar kaybetti. Hatay ve Konyaspor karşında 5 puan bırakan takımın hedefi içeride artık minimum puan kaybı yaşamak. Bu nedenle Beşiktaş derbisinde bir an önce maçı koparma düşüncesi oyun disiplininden kopma getirebilir. Bu nedenle taktiksel disipline bağlı kalmak bu maçta üç puanı getirecek vurgusu yapılıyor.

Fenerbahçe’nin bugünkü maçta en çok güvendiği unsurların başında fiziksel durumu ve kapasitesi geliyor. Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos’un antrenman programı takımı fazlasıyla yorsa da bunun meyveleri yavaş yavaş toplanmaya başlandı.

Yetenek artısı

Yapılan ölçümlerde takımın son bölümlerde ayakta kaldığı ve rakiplerine göre daha etkili olduğu tespit edildi. Bu nedenle sarı-lacivertliler sabırlı oyun ve fizik kapasitesi sayesinde maçı son bölümde de koparabileceğini düşünüyor.

Perotti ve Mert Hakan’ın da takıma dahil olmasının ardından bireysel yetenekle maçı çevirebilecek oyuncu sayısı arttı. Erken gol gelmediği taktirde panik yapmadan, oyun disiplinine bağlı kalarak ve son olarak da bireysel yeteneklerin devreye girmesiyle sarı-lacivertliler bu maçtan üç puan alacağını düşünüyor.